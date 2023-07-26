Старожил свердловского правительства получил новую должность — с презентацией в Челябинске

26 июля 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Свердловскую власть Константин Устиловский покинул из-за возраста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Исполнительную дирекцию ассоциации «Города Урала» возглавил Константин Устиловский, бывший замруководителя аппарата свердловского губернатора и правительства. Решение было принято на 30-м заседании ассоциации в Челябинске, передает корреспондент URA.RU. Устиловский в последние годы возглавлял экспертное управление, готовившее для губернатора Евгения Куйвашева аналитические материалы к его встречам с руководством страны и топ-чиновниками. Должность Устиловский покинул в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. Новость по теме Мэр Екатеринбурга смещает свекра легендарной экс-чиновницы — чтобы встряхнуть союз городов УрФО Смену руководства в ассоциации оформили на закрытой для прессы части заседания. Анонсируя журналистам рокировку, президент ассоциации, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объяснил, что хочет оживить ассоциацию. Ярошевский возглавит подведомственный мэрии «Институт муниципального управления». В целом же участники заседания поделились планами и опытом решения проблем местного самоуправления. Челябинскую область представляли первый вице-губернатор Виктор Мамин и глава Челябинска Наталья Котова. Котова во время выступления особое внимание уделила рекультивируемому полигону, обновлению городского электрического транспорта, благоустройству скверов и набережных.

Исполнительную дирекцию ассоциации «Города Урала» возглавил Константин Устиловский, бывший замруководителя аппарата свердловского губернатора и правительства. Решение было принято на 30-м заседании ассоциации в Челябинске, передает корреспондент URA.RU. Устиловский в последние годы возглавлял экспертное управление, готовившее для губернатора Евгения Куйвашева аналитические материалы к его встречам с руководством страны и топ-чиновниками. Должность Устиловский покинул в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. Смену руководства в ассоциации оформили на закрытой для прессы части заседания. Анонсируя журналистам рокировку, президент ассоциации, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объяснил, что хочет оживить ассоциацию. Ярошевский возглавит подведомственный мэрии «Институт муниципального управления». В целом же участники заседания поделились планами и опытом решения проблем местного самоуправления. Челябинскую область представляли первый вице-губернатор Виктор Мамин и глава Челябинска Наталья Котова. Котова во время выступления особое внимание уделила рекультивируемому полигону, обновлению городского электрического транспорта, благоустройству скверов и набережных.