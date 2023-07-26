В Свердловской области 17-летняя мать записывала порно с дочкой

Несовершеннолетняя мама находится под следствием (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Лесном (Свердловская область) 17-летняя мама снимала порно со своей малолетней дочерью и выкладывала видео в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщили в Telegram.

«Школьница из Лесного решила извлечь выгоду из раннего материнства. 17-летняя Екатерина (имя изменено) выкладывала в соцсети „ВКонтакте“ порно со своей дочерью. Этим она занималась регулярно, силовики установили не менее 17 таких эпизодов», — пишет telegram-канал «Сапа».

Девушка выкладывала ролики в фейковый аккаунт в соцсети «ВКонтакте». Силовики нашли не менее 13 таких видеороликов. Личность девушки установили, она находится под следствием, но не арестована.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.