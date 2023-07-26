Тюменцы назвали топ-З лучшие школы города

Лучшими школами Тюмени стали гимназия «Аврора» и СОШ № 67

26 июля 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Самым лучшим местом учебы тюменские родители отметили гимназию «Аврора» Фото: Московец Илья © URA.RU В Тюмени тремя самыми лучшими школами, по мнению родителей, стали гимназия «Аврора», СОШ № 67 и № 48. Мнение тюменских родителей проанализировал журналист URA.RU при помощи справочника 2GIS. «Первое место у тюменских родителей занимает специализированная гимназия „Аврора“ на улице Сидора Путилова, 22. Они [родители] отмечают индивидуальный подход к детям и прекрасных учителей. Второе и третье место заняли СОШ № 67 и № 48», — изучил мнения родителей журналист URA.RU. На втором месте родители выделяют СОШ № 67 имени Бориса Таныгина на улице Камчатской, 154. Тюменцы пишут, что учебное заведение находится в прекрасном состоянии. А третье место в списке заняла СОШ № 48 имени Дмитрий Карбышева на улице Судоремонтной, 25. Родители учащихся считают, что в столовой очень вкусно кормят.

В Тюмени тремя самыми лучшими школами, по мнению родителей, стали гимназия «Аврора», СОШ № 67 и № 48. Мнение тюменских родителей проанализировал журналист URA.RU при помощи справочника 2GIS. «Первое место у тюменских родителей занимает специализированная гимназия „Аврора“ на улице Сидора Путилова, 22. Они [родители] отмечают индивидуальный подход к детям и прекрасных учителей. Второе и третье место заняли СОШ № 67 и № 48», — изучил мнения родителей журналист URA.RU. На втором месте родители выделяют СОШ № 67 имени Бориса Таныгина на улице Камчатской, 154. Тюменцы пишут, что учебное заведение находится в прекрасном состоянии. А третье место в списке заняла СОШ № 48 имени Дмитрий Карбышева на улице Судоремонтной, 25. Родители учащихся считают, что в столовой очень вкусно кормят.