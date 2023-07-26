Shot: 16-летний школьник из Сосьвы призывал свердловчан поджигать военкоматы

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Подросток создал канал в Telegram в начале года Фото:

Девятиклассник из поселка Сосьва (Свердловская область) через telegram-канал призывал школьников поджигать военкоматы и расхваливал диверсантов. На 16-летнего подростка завели уголовное дело, сообщили в соцсетях.

«16-летний мальчик из Сосьвы в начале года создал telegram-канал, уговорил подписаться на него несколько десятков человек и стал постить экстремистские материалы. В частности, он уговаривал школьников поджигать военкоматы и хвалил деятельность диверсантов», — пишет telegram-канал Shot.

Силовики нашли telegram-канал в начале июля. Они вычислили его автора и завели на него уголовное дело по статье «Публичные призывы к терроризму».

Автор канала находится под подпиской о невыезде и ждет суда. От его канала отписались почти все подписчики.

Журналист URA.RU запросил комментарий в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области. В ведомстве от комметариев отказались.

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Девятиклассник из поселка Сосьва (Свердловская область) через telegram-канал призывал школьников поджигать военкоматы и расхваливал диверсантов. На 16-летнего подростка завели уголовное дело, сообщили в соцсетях. «16-летний мальчик из Сосьвы в начале года создал telegram-канал, уговорил подписаться на него несколько десятков человек и стал постить экстремистские материалы. В частности, он уговаривал школьников поджигать военкоматы и хвалил деятельность диверсантов», — пишет telegram-канал Shot. Силовики нашли telegram-канал в начале июля. Они вычислили его автора и завели на него уголовное дело по статье «Публичные призывы к терроризму». Автор канала находится под подпиской о невыезде и ждет суда. От его канала отписались почти все подписчики. Журналист URA.RU запросил комментарий в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области. В ведомстве от комметариев отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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