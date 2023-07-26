США скоро начнут обучать украинских летчиков управлению F-16

Украинские летчики скоро начнут обучаться управлению F-16
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США в скором времени начнут обучать летчиков ВСУ пилотированию истребителей F-16. Об этом заявили в Белом доме.
«Обучение украинских летчиков пилотированию F-16 начнется в скором времени», — заявили представители Вашингтона во время брифинга. Трансляция
Ранее стало известно, что ряд стран НАТО согласилось обучать бойцов ВСУ пилотированию американских истребителей. Позже сообщалось, что к обучению приступила Дания, пишет RT. Недавно помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские военные начнут подготовку украинских пилотов в ближайшие недели, передает
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