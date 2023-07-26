США скоро начнут обучать украинских летчиков управлению F-16 26 июля 2023 в 23:01 Размер текста - 17 + Украинские летчики скоро начнут обучаться управлению F-16 Фото: Tech. Sgt. Lionel Castellano / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США в скором времени начнут обучать летчиков ВСУ пилотированию истребителей F-16. Об этом заявили в Белом доме. «Обучение украинских летчиков пилотированию F-16 начнется в скором времени», — заявили представители Вашингтона во время брифинга. Трансляция велась на официальном сайте Белого дома. Ранее стало известно, что ряд стран НАТО согласилось обучать бойцов ВСУ пилотированию американских истребителей. Позже сообщалось, что к обучению приступила Дания, пишет RT. Недавно помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские военные начнут подготовку украинских пилотов в ближайшие недели, передает Life . США в скором времени начнут обучать летчиков ВСУ пилотированию истребителей F-16. Об этом заявили в Белом доме. «Обучение украинских летчиков пилотированию F-16 начнется в скором времени», — заявили представители Вашингтона во время брифинга. Трансляция велась на официальном сайте Белого дома. Ранее стало известно, что ряд стран НАТО согласилось обучать бойцов ВСУ пилотированию американских истребителей. Позже сообщалось, что к обучению приступила Дания, пишет RT. Недавно помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские военные начнут подготовку украинских пилотов в ближайшие недели, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям