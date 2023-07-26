26 июля 2023

США скоро начнут обучать украинских летчиков управлению F-16

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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, stock, ф-16
Украинские летчики скоро начнут обучаться управлению F-16 Фото:
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США в скором времени начнут обучать летчиков ВСУ пилотированию истребителей F-16. Об этом заявили в Белом доме.

«Обучение украинских летчиков пилотированию F-16 начнется в скором времени», — заявили представители Вашингтона во время брифинга. Трансляция велась на официальном сайте Белого дома.

Ранее стало известно, что ряд стран НАТО согласилось обучать бойцов ВСУ пилотированию американских истребителей. Позже сообщалось, что к обучению приступила Дания, пишет RT. Недавно помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские военные начнут подготовку украинских пилотов в ближайшие недели, передает Life.

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США в скором времени начнут обучать летчиков ВСУ пилотированию истребителей F-16. Об этом заявили в Белом доме. «Обучение украинских летчиков пилотированию F-16 начнется в скором времени», — заявили представители Вашингтона во время брифинга. Трансляция велась на официальном сайте Белого дома. Ранее стало известно, что ряд стран НАТО согласилось обучать бойцов ВСУ пилотированию американских истребителей. Позже сообщалось, что к обучению приступила Дания, пишет RT. Недавно помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские военные начнут подготовку украинских пилотов в ближайшие недели, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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