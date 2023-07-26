ЕС начал работу по 12-му пакету санкций против России

27 июля 2023 в 03:27 Размер текста - 17 +

По словам евродепутатов, никакой конкретики по санкциям сейчас нет Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Евросоюзе начали работу по подготовке 12-го пакета санкций против России. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «В Евросоюзе допускают принятие нового пакета санкций против России до конца 2023 года», — прокомментировали Стано. Его цитируют «Известия». По словам евродепутатов, никакой конкретики по санкциям сейчас нет. Здесь многое будет зависеть от результатов украинского контрнаступления, которое пока неуспешно. Но ужесточения давления на Россию все равно не избежать. Ведь это один из способов продемонстрировать поддержку Украины. Ранее экономист назвал 3 страны Европы, сильнее всего пострадавших от антироссийских санкций. По мнению кандидата экономических наук Михаила Беляева, это Германия, Великобритания и Франция.

В Евросоюзе начали работу по подготовке 12-го пакета санкций против России. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «В Евросоюзе допускают принятие нового пакета санкций против России до конца 2023 года», — прокомментировали Стано. Его цитируют «Известия». По словам евродепутатов, никакой конкретики по санкциям сейчас нет. Здесь многое будет зависеть от результатов украинского контрнаступления, которое пока неуспешно. Но ужесточения давления на Россию все равно не избежать. Ведь это один из способов продемонстрировать поддержку Украины. Ранее экономист назвал 3 страны Европы, сильнее всего пострадавших от антироссийских санкций. По мнению кандидата экономических наук Михаила Беляева, это Германия, Великобритания и Франция.