Экономист назвал 3 страны Европы, сильнее всего пострадавших от антироссийских санкций

Экономист Беляев: Германия, Великобритания, Франция больше всего пострадали от антироссийских санкций

10 июля 2023 в 05:06 Размер текста - 17 +

Санкции против России бьют не только по экономике, но и социальной сфере европейских стран Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Больше всего от антироссийских санкций в Европе пострадали Германия, Великобритания и Франция. Об этом в беседе с URA.RU заявил экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Больше всего пострадала Германия. Там разыгралась инфляция, падение темпов роста вплоть до назревающей рецессии, что для Германии не характерно. Она может показывать низкие темпы роста, но до рецессии там доходило редко. Но Германия потеряла надежды на свое безусловное европейское лидерство, которое у нее было при Ангеле Меркель», — сказал Михаил Беляев. Что касается Великобритании, то помимо санкций тут еще и наложился выход страны из ЕС, отметил экономист. «Великобритания потеряла именно в экономическом плане. У нее это наслоилось на то, что она вышла из общего рынка. Ее надежды на то, что она все это компенсирует за счет связей с Америкой, полностью провалились», — уточнил он. Собеседник агентства подчеркнул, что погром, которые идут сегодня во Франции, говорит о не только социальных, но и экономических проблемах. «Если брать социально-экономический аспект, то, конечно, проиграла Франция. Формально, инцидент с парнем, которого застрелил полицейский, это триггер. Если в стране все в порядке, то спусковой крючок не срабатывает. Это может быть локальное выступление, но эти социально-экономические погромы свидетельство того, что во Франции все пришло в беспорядок», — заключил Беляев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше всего от антироссийских санкций в Европе пострадали Германия, Великобритания и Франция. Об этом в беседе с URA.RU заявил экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Больше всего пострадала Германия. Там разыгралась инфляция, падение темпов роста вплоть до назревающей рецессии, что для Германии не характерно. Она может показывать низкие темпы роста, но до рецессии там доходило редко. Но Германия потеряла надежды на свое безусловное европейское лидерство, которое у нее было при Ангеле Меркель», — сказал Михаил Беляев. Что касается Великобритании, то помимо санкций тут еще и наложился выход страны из ЕС, отметил экономист. «Великобритания потеряла именно в экономическом плане. У нее это наслоилось на то, что она вышла из общего рынка. Ее надежды на то, что она все это компенсирует за счет связей с Америкой, полностью провалились», — уточнил он. Собеседник агентства подчеркнул, что погром, которые идут сегодня во Франции, говорит о не только социальных, но и экономических проблемах. «Если брать социально-экономический аспект, то, конечно, проиграла Франция. Формально, инцидент с парнем, которого застрелил полицейский, это триггер. Если в стране все в порядке, то спусковой крючок не срабатывает. Это может быть локальное выступление, но эти социально-экономические погромы свидетельство того, что во Франции все пришло в беспорядок», — заключил Беляев.