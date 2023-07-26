26 июля 2023

Минтруд ожидает притока трудовых мигрантов в Россию к 2030 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Красноуральск, крыша, строители, мигранты, кровля, рабочие
Общее количество рабочей силы за семь лет вырастет на 2,4 млн человек Фото:

Ожидается, что в Россию к 2030 году прибудет 3,5 миллиона трудовых мигрантов. Об этом сообщил представитель Минтруда со ссылкой на данные подведомственного Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда (ВНИИ труда).

«Число трудовых мигрантов в России к 2030 году составит 3,5 миллионов человек, что на 400 тысяч больше, чем в прошлом году. Исходя из прогноза, через семь лет доля иностранцев в отечественных компаниях вырастет с 4,2% в прошлом году до 4,7% от всех занятых. В целом же рабочая сила должна вырасти с 72 миллионов человек на конец прошлого года до 74,4 миллионов человек к 2030 году», — передают данные Минтруда «Ведомости».

Ранее URA.RU писало, что ЯНАО стал лидером среди российских регионов по количеству трудовых мигрантов в 2022 году. За прошлый года в регионе насчитывалось 35% таких специалистов. Также, чтобы упростить социализацию будущих трудовых мигрантов России, власти страны решили открыть сеть русских школ в Центральной Азии.

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Ожидается, что в Россию к 2030 году прибудет 3,5 миллиона трудовых мигрантов. Об этом сообщил представитель Минтруда со ссылкой на данные подведомственного Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда (ВНИИ труда). «Число трудовых мигрантов в России к 2030 году составит 3,5 миллионов человек, что на 400 тысяч больше, чем в прошлом году. Исходя из прогноза, через семь лет доля иностранцев в отечественных компаниях вырастет с 4,2% в прошлом году до 4,7% от всех занятых. В целом же рабочая сила должна вырасти с 72 миллионов человек на конец прошлого года до 74,4 миллионов человек к 2030 году», — передают данные Минтруда «Ведомости». Ранее URA.RU писало, что ЯНАО стал лидером среди российских регионов по количеству трудовых мигрантов в 2022 году. За прошлый года в регионе насчитывалось 35% таких специалистов. Также, чтобы упростить социализацию будущих трудовых мигрантов России, власти страны решили открыть сеть русских школ в Центральной Азии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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