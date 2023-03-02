Трудовых мигрантов начнут заранее готовить к жизни в России

Власти РФ заложили основу для адаптации с самого детства

02 марта 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин договорился о расширении сотрудничества с Таджикистаном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти открыли сеть русских школ в Центральной Азии, чтобы упростить социализацию будущих трудовых мигрантов в РФ. Так объяснили эксперты URA.RU акцент на российском образовании в Таджикистане и посещение премьер-министром РФ Михаила Мишустина 2 марта новой российско-таджикской школы в Душанбе. По словам аналитиков, поток мигрантов из этой бывшей советской республики устраняет нехватку рабочих рук в России. Свой рабочий визит в Душанбе Мишустин начал с возложения венков к памятнику эмиру Исмоили Соломони, передает корреспондент URA.RU. Затем премьер поехал в российско-таджикскую среднюю общеобразовательную школу имени Юрия Гагарина. Обучение в ней проходит на русском языке по стандартам образования РФ бесплатно. Визит Михаила Мишустина в Душанбе начался с посещения памятника эмиру Исмоили Соломони Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мишустин пообщался с педагогами и учащимися школы. «У России с Таджикистаном братские, союзнические исторические отношения. Надо продолжать их. Вы будете носителями символа этой дружбы», — сказал премьер-министр РФ учащимся. Школьники поинтересовались у Мишустина, будет ли у них возможность продолжить образование в российских вузах. Он выразил уверенность, что учащиеся получат профессию, о которой они мечтают, и напомнил, что помимо вузов на территории РФ, в которые они могут поступить, в их стране работают Таджикско-славянский университет и филиалы нескольких московских вузов. Михаил Мишустин оценил уровень организации учебного процесса в российско-таджикской школе имени Юрия Гагарина в Душанбе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из школы премьер-министр РФ отправился на IX конференцию по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана». На пленарном заседании Мишустин продолжил тему сохранения русского языка и российской культуры в Таджикистане. «Взаимодействие наших стран не ограничивается экономической повесткой. Активно развивается гуманитарное сотрудничество. Я хочу особо отметить сферу образования. 2022 год ознаменовался запуском важного проекта. 1 сентября в пяти городах республики открыты школы, построенные Российской Федерацией. Там ребятам преподают на русском языке предметы российской программы. Так они близко знакомятся с нашей страной. Мы поддерживаем возможности для молодых людей из Таджикистана получить профессию в России. Студенты из республики обучаются в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска, Барнаула», — рассказал премьер-министр РФ. Во время выступления на бизнес-форуме в Душанбе Михаил Мишустин сделал акцент на важности образования, сохранении культуры и традиций двух стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU По договоренности президента РФ Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на предстоящий учебный год в российских университетах увеличили квоту на прием граждан Таджикистана, заявил Мишустин. «У обоих государств богатая история, культура, традиции. У наших народов должны быть все возможности и дальше укреплять узы дружбы. Подобные программы способствуют этому. Мы их всячески поддерживаем и будем поддерживать», — пообещал российский премьер. Правительство России заинтересовано в быстрой социализации мигрантов из Таджикистана, так как они занимают существенную долю рабочих мест, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Мы заинтересованы что в том, чтобы в странах, откуда приезжают в Россию работники, преподавали русский язык. Это упрощает их адаптацию, позволят быстрее освоить специальность, изучить инструкции, интегрироваться в общество и принять культуру. Для Таджикистана это тоже выгодно, потому что трудовая миграция является первой «отраслью» экономики страны. Примерно 40% денежных доходов таджиков — это доходы из РФ. Деньги, которые они привозят домой из России, тратятся внутри страны, позволяя ей развиваться», — пояснил профессор. Власти РФ надеются преодолеть нехватку рабочих рук в России за счет трудовых мигрантов, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российским властям важно сохранить и поддержать приток трудовых мигрантов из дружественных стран, чтобы преодолеть нехватку рабочих рук в стране, уверен кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Таджикистан для России самая интересная из всех мигрантских стран, потому что находится в наименее хо экономическом положении и значительное количество граждан работает в России. Они занимают серьезные позиции в сфере ЖКХ и строительства. Сейчас в строительстве наблюдается острая нехватка рабочих рук. России важно сохранить и поддержать приток мигрантов. Главное, чтобы поток по количеству, квалификации, легальности, регулированию денежных потоков, проживанию, статусу не нарушал законы. Какие-то послабления регулирующих мер должны быть закреплены, например, в межстранновых документах, а для этого необходимы решения на высшем уровне», — рассказал экономист. Статья по теме Россия обезопасит свои позиции в Центральной Азии Для русского мира открытие новых школ означает сохранение языка на постсоветском пространстве, приобщение к российской культуре, полагает ведущий специалист Никита Масленников. «Сеть российских образовательных учреждений повышает качество рабочей силы. Одно дело, когда мигранты из Таджикистана приезжают разнорабочим на стройку, да еще нелегально, другое дело, когда в нашу страну перебираются квалифицированные специалисты с российским дипломом», — уточняет эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти открыли сеть русских школ в Центральной Азии, чтобы упростить социализацию будущих трудовых мигрантов в РФ. Так объяснили эксперты URA.RU акцент на российском образовании в Таджикистане и посещение премьер-министром РФ Михаила Мишустина 2 марта новой российско-таджикской школы в Душанбе. По словам аналитиков, поток мигрантов из этой бывшей советской республики устраняет нехватку рабочих рук в России. Свой рабочий визит в Душанбе Мишустин начал с возложения венков к памятнику эмиру Исмоили Соломони, передает корреспондент URA.RU. Затем премьер поехал в российско-таджикскую среднюю общеобразовательную школу имени Юрия Гагарина. Обучение в ней проходит на русском языке по стандартам образования РФ бесплатно. Мишустин пообщался с педагогами и учащимися школы. «У России с Таджикистаном братские, союзнические исторические отношения. Надо продолжать их. Вы будете носителями символа этой дружбы», — сказал премьер-министр РФ учащимся. Школьники поинтересовались у Мишустина, будет ли у них возможность продолжить образование в российских вузах. Он выразил уверенность, что учащиеся получат профессию, о которой они мечтают, и напомнил, что помимо вузов на территории РФ, в которые они могут поступить, в их стране работают Таджикско-славянский университет и филиалы нескольких московских вузов. Из школы премьер-министр РФ отправился на IX конференцию по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана». На пленарном заседании Мишустин продолжил тему сохранения русского языка и российской культуры в Таджикистане. «Взаимодействие наших стран не ограничивается экономической повесткой. Активно развивается гуманитарное сотрудничество. Я хочу особо отметить сферу образования. 2022 год ознаменовался запуском важного проекта. 1 сентября в пяти городах республики открыты школы, построенные Российской Федерацией. Там ребятам преподают на русском языке предметы российской программы. Так они близко знакомятся с нашей страной. Мы поддерживаем возможности для молодых людей из Таджикистана получить профессию в России. Студенты из республики обучаются в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска, Барнаула», — рассказал премьер-министр РФ. По договоренности президента РФ Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на предстоящий учебный год в российских университетах увеличили квоту на прием граждан Таджикистана, заявил Мишустин. «У обоих государств богатая история, культура, традиции. У наших народов должны быть все возможности и дальше укреплять узы дружбы. Подобные программы способствуют этому. Мы их всячески поддерживаем и будем поддерживать», — пообещал российский премьер. Правительство России заинтересовано в быстрой социализации мигрантов из Таджикистана, так как они занимают существенную долю рабочих мест, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Мы заинтересованы что в том, чтобы в странах, откуда приезжают в Россию работники, преподавали русский язык. Российским властям важно сохранить и поддержать приток трудовых мигрантов из дружественных стран, чтобы преодолеть нехватку рабочих рук в стране, уверен кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Таджикистан для России самая интересная из всех мигрантских стран, потому что находится в наименее хо экономическом положении и значительное количество граждан работает в России. Они занимают серьезные позиции в сфере ЖКХ и строительства. Сейчас в строительстве наблюдается острая нехватка рабочих рук. России важно сохранить и поддержать приток мигрантов. Главное, чтобы поток по количеству, квалификации, легальности, регулированию денежных потоков, проживанию, статусу не нарушал законы. Какие-то послабления регулирующих мер должны быть закреплены, например, в межстранновых документах, а для этого необходимы решения на высшем уровне», — рассказал экономист. Для русского мира открытие новых школ означает сохранение языка на постсоветском пространстве, приобщение к российской культуре, полагает ведущий специалист Никита Масленников. «Сеть российских образовательных учреждений повышает качество рабочей силы. Одно дело, когда мигранты из Таджикистана приезжают разнорабочим на стройку, да еще нелегально, другое дело, когда в нашу страну перебираются квалифицированные специалисты с российским дипломом», — уточняет эксперт.