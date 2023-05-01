Работа в ЯНАО, ХМАО и Тюмени вызывает интерес у трудовых мигрантов. Скрин

«Известия»: в ЯНАО трудятся 35% приезжих сотрудников

02 мая 2023 в 02:42 Размер текста - 17 +

Северные регионы привлекают россиян большими заработками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ЯНАО стал лидером среди российских регионов по количеству трудовых мигрантов в 2022 году, в регионе работает 35% таких специалистов. Как сообщили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в ХМАО насчитывается около 20% приезжих работников, в Тюменской области — 8%. Они вошли в топ-10 популярных регионов у россиян. «Наибольшая доля приезжих по отношению к местным жителям в 2022-м отметилась в Ямало-Ненецком (35% от всех занятых в регионе), Ненецком (21%) и Ханты-Мансийском (20%) автономных округах», — передают «Известия» данные исследования. В Тюменской области этот показатель составил 8%. Эксперты отмечают, что традиционно трудовых мигрантов интересуют Москва, Санкт-Петербург, регионы, расположенные на Дальнем Востоке и на севере страны. Последние привлекают высокими зарплатами и вахтовым методом работы. Для исследования аналитики проанализировали данные Росстата. «Типичный портрет внутрироссийского трудового мигранта — специалист с высшим образованием или квалифицированный рабочий», — отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова. ЯНАО, ХМАО и Тюмень пользуются спросом среди трудовых мигрантов в РФ FinExpertiza, Росстат

ЯНАО стал лидером среди российских регионов по количеству трудовых мигрантов в 2022 году, в регионе работает 35% таких специалистов. Как сообщили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в ХМАО насчитывается около 20% приезжих работников, в Тюменской области — 8%. Они вошли в топ-10 популярных регионов у россиян. «Наибольшая доля приезжих по отношению к местным жителям в 2022-м отметилась в Ямало-Ненецком (35% от всех занятых в регионе), Ненецком (21%) и Ханты-Мансийском (20%) автономных округах», — передают «Известия» данные исследования. В Тюменской области этот показатель составил 8%. Эксперты отмечают, что традиционно трудовых мигрантов интересуют Москва, Санкт-Петербург, регионы, расположенные на Дальнем Востоке и на севере страны. Последние привлекают высокими зарплатами и вахтовым методом работы. Для исследования аналитики проанализировали данные Росстата. «Типичный портрет внутрироссийского трудового мигранта — специалист с высшим образованием или квалифицированный рабочий», — отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.