Пермские НКО попросили у Махонина 235 млн рублей на пропаганду ЗОЖ и патриотизма

03 марта 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Фонд грантов губернатора Дмитрий Махонин создал в 2020 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Некоммерческие организации Пермского края подали почти две сотни заявок на получение грантов от фонда губернатора, созданного по инициативе Дмитрия Махонина. Все вместе они претендуют на 235,6 млн рублей, которые хотят потратить, в основном, на пропаганду здорового образа жизни и патриотизма. Итогами приема заявок на конкурс поделились в Фонда грантов губернатора Пермского края. «На конкурс поступило 195 заявок. Общая сумма запрошенных грантов составила 235 657 244,47 рублей. Лидерами направлений по количеству поданных заявок стали: охрана здоровья, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта — 41 проект; деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания — 35 проектов; поддержка проектов в области науки, образования и просвещения — 21 проект», — сообщается на странице фонда в соцсети «ВКонтакте». Больше всего заявок подали НКО из Перми и Березников. Сейчас документы отправлены на экспертизу, по результатам которой специалисты выберут победителей. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский край занял третье место среди регионов России в рейтинге уровня онлайн-доступности информации о поддержке НКО, которое составило агентство RAEX. Первое и второе места получили Карелия и Пензенская область. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоммерческие организации Пермского края подали почти две сотни заявок на получение грантов от фонда губернатора, созданного по инициативе Дмитрия Махонина. Все вместе они претендуют на 235,6 млн рублей, которые хотят потратить, в основном, на пропаганду здорового образа жизни и патриотизма. Итогами приема заявок на конкурс поделились в Фонда грантов губернатора Пермского края. «На конкурс поступило 195 заявок. Общая сумма запрошенных грантов составила 235 657 244,47 рублей. Лидерами направлений по количеству поданных заявок стали: охрана здоровья, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта — 41 проект; деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания — 35 проектов; поддержка проектов в области науки, образования и просвещения — 21 проект», — сообщается на странице фонда в соцсети «ВКонтакте». Больше всего заявок подали НКО из Перми и Березников. Сейчас документы отправлены на экспертизу, по результатам которой специалисты выберут победителей. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский край занял третье место среди регионов России в рейтинге уровня онлайн-доступности информации о поддержке НКО, которое составило агентство RAEX. Первое и второе места получили Карелия и Пензенская область.