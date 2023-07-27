Посольство РФ в США озвучило число погибших мирных жителей с начала СВО

Посольство РФ в США: ВСУ убили более пяти тысяч мирных жителей с начала спецоперации на Украине
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Обстрел около Крытого рынка. Донецк, обстрел
Россия минимизирует потери среди мирного населения, сообщает посольство РФ в США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Более пяти тысяч мирных жителей ДНР и ЛНР погибли с начала спецоперации из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает посольство РФ в США. Уточняется, что среди погибших 200 детей.

«Начиная с февраля 2022 года, ДНР и ЛНР подверглись более 19 тыс. обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которых погибло более 5 тыс. мирных жителей (в том числе почти 200 детей)», — сообщает посольство в своем telegram-канале. Там отметили вопиющую жестокость киевского режима по отношению к детям.

В посольстве рассказали, что ВСУ в Лисичанске (ЛНР) соорудили комнату пыток для несовершеннолетних. Их пытали и снимали на видео. В ведомстве подчеркнули, что Россия защищает детей и принимает все усилия, чтобы минимизировать жертвы.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Одна из ее целей — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, нанесение ракетных ударов ВСУ по гражданским объектам согласуют заранее с кураторами из стран НАТО.

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Более пяти тысяч мирных жителей ДНР и ЛНР погибли с начала спецоперации из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает посольство РФ в США. Уточняется, что среди погибших 200 детей. «Начиная с февраля 2022 года, ДНР и ЛНР подверглись более 19 тыс. обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которых погибло более 5 тыс. мирных жителей (в том числе почти 200 детей)», — сообщает посольство в своем telegram-канале. Там отметили вопиющую жестокость киевского режима по отношению к детям. В посольстве рассказали, что ВСУ в Лисичанске (ЛНР) соорудили комнату пыток для несовершеннолетних. Их пытали и снимали на видео. В ведомстве подчеркнули, что Россия защищает детей и принимает все усилия, чтобы минимизировать жертвы. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Одна из ее целей — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, нанесение ракетных ударов ВСУ по гражданским объектам согласуют заранее с кураторами из стран НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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