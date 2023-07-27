Посольство РФ в США озвучило число погибших мирных жителей с начала СВО

Посольство РФ в США: ВСУ убили более пяти тысяч мирных жителей с начала спецоперации на Украине

27 июля 2023 в 07:44 Размер текста - 17 +

Россия минимизирует потери среди мирного населения, сообщает посольство РФ в США Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более пяти тысяч мирных жителей ДНР и ЛНР погибли с начала спецоперации из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает посольство РФ в США. Уточняется, что среди погибших 200 детей. «Начиная с февраля 2022 года, ДНР и ЛНР подверглись более 19 тыс. обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которых погибло более 5 тыс. мирных жителей (в том числе почти 200 детей)», — сообщает посольство в своем telegram-канале . Там отметили вопиющую жестокость киевского режима по отношению к детям. В посольстве рассказали, что ВСУ в Лисичанске (ЛНР) соорудили комнату пыток для несовершеннолетних. Их пытали и снимали на видео. В ведомстве подчеркнули, что Россия защищает детей и принимает все усилия, чтобы минимизировать жертвы. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Одна из ее целей — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, нанесение ракетных ударов ВСУ по гражданским объектам согласуют заранее с кураторами из стран НАТО.

Более пяти тысяч мирных жителей ДНР и ЛНР погибли с начала спецоперации из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает посольство РФ в США. Уточняется, что среди погибших 200 детей. «Начиная с февраля 2022 года, ДНР и ЛНР подверглись более 19 тыс. обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которых погибло более 5 тыс. мирных жителей (в том числе почти 200 детей)», — сообщает посольство в своем telegram-канале. Там отметили вопиющую жестокость киевского режима по отношению к детям. В посольстве рассказали, что ВСУ в Лисичанске (ЛНР) соорудили комнату пыток для несовершеннолетних. Их пытали и снимали на видео. В ведомстве подчеркнули, что Россия защищает детей и принимает все усилия, чтобы минимизировать жертвы. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Одна из ее целей — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, нанесение ракетных ударов ВСУ по гражданским объектам согласуют заранее с кураторами из стран НАТО.