Посольство РФ в США озвучило число погибших мирных жителей с начала СВО

Более пяти тысяч мирных жителей ДНР и ЛНР погибли с начала спецоперации из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает посольство РФ в США. Уточняется, что среди погибших 200 детей.
«Начиная с февраля 2022 года, ДНР и ЛНР подверглись более 19 тыс. обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которых погибло более 5 тыс. мирных жителей (в том числе почти 200 детей)», — сообщает посольство в своем telegram-канале. Там отметили вопиющую жестокость киевского режима по отношению к детям.
В посольстве рассказали, что ВСУ в Лисичанске (ЛНР) соорудили комнату пыток для несовершеннолетних. Их пытали и снимали на видео. В ведомстве подчеркнули, что Россия защищает детей и принимает все усилия, чтобы минимизировать жертвы.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Одна из ее целей — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, нанесение ракетных ударов ВСУ по гражданским объектам согласуют заранее с кураторами из стран НАТО.
Более пяти тысяч мирных жителей ДНР и ЛНР погибли с начала спецоперации из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает посольство РФ в США. Уточняется, что среди погибших 200 детей. «Начиная с февраля 2022 года, ДНР и ЛНР подверглись более 19 тыс. обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которых погибло более 5 тыс. мирных жителей (в том числе почти 200 детей)», — сообщает посольство в своем telegram-канале. Там отметили вопиющую жестокость киевского режима по отношению к детям. В посольстве рассказали, что ВСУ в Лисичанске (ЛНР) соорудили комнату пыток для несовершеннолетних. Их пытали и снимали на видео. В ведомстве подчеркнули, что Россия защищает детей и принимает все усилия, чтобы минимизировать жертвы. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Одна из ее целей — защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, нанесение ракетных ударов ВСУ по гражданским объектам согласуют заранее с кураторами из стран НАТО.