Пушилин: удары ВСУ по гражданским объектам согласуются странами НАТО

05 июля 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Пушилин подчеркнул, что удары наносятся с пониманием целей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нанесение ракетных ударов Вооруженными силами Украины по гражданским объектам согласуются заранее с кураторами из стран НАТО. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Это все страны НАТО. С учетом того, что это высокоточное, дорогостоящее оружие, по нашей информации, все точки нанесения ударов данным вооружением согласовываются как раз представителями стран НАТО», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он также подчеркнул, что удары наносятся умышленно и с пониманием того, какие объекты будут атакованы. Вечером 4 июля ВСУ нанесли удар по Макеевке в результате которого были разрушены восемь больниц и 13 детских садов. Также известно о повреждении 40 жилых домов и двух пожарных частей. Кроме того, в результате обстрела ранения получили 25 мирных жителей, передает МК .

Нанесение ракетных ударов Вооруженными силами Украины по гражданским объектам согласуются заранее с кураторами из стран НАТО. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Это все страны НАТО. С учетом того, что это высокоточное, дорогостоящее оружие, по нашей информации, все точки нанесения ударов данным вооружением согласовываются как раз представителями стран НАТО», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он также подчеркнул, что удары наносятся умышленно и с пониманием того, какие объекты будут атакованы. Вечером 4 июля ВСУ нанесли удар по Макеевке в результате которого были разрушены восемь больниц и 13 детских садов. Также известно о повреждении 40 жилых домов и двух пожарных частей. Кроме того, в результате обстрела ранения получили 25 мирных жителей, передает МК.