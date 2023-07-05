Пушилин: удары ВСУ по гражданским объектам согласуются странами НАТО

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк
Пушилин подчеркнул, что удары наносятся с пониманием целей Фото:
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Нанесение ракетных ударов Вооруженными силами Украины по гражданским объектам согласуются заранее с кураторами из стран НАТО. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Это все страны НАТО. С учетом того, что это высокоточное, дорогостоящее оружие, по нашей информации, все точки нанесения ударов данным вооружением согласовываются как раз представителями стран НАТО», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он также подчеркнул, что удары наносятся умышленно и с пониманием того, какие объекты будут атакованы.

Вечером 4 июля ВСУ нанесли удар по Макеевке в результате которого были разрушены восемь больниц и 13 детских садов. Также известно о повреждении 40 жилых домов и двух пожарных частей. Кроме того, в результате обстрела ранения получили 25 мирных жителей, передает МК.

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Нанесение ракетных ударов Вооруженными силами Украины по гражданским объектам согласуются заранее с кураторами из стран НАТО. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Это все страны НАТО. С учетом того, что это высокоточное, дорогостоящее оружие, по нашей информации, все точки нанесения ударов данным вооружением согласовываются как раз представителями стран НАТО», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он также подчеркнул, что удары наносятся умышленно и с пониманием того, какие объекты будут атакованы. Вечером 4 июля ВСУ нанесли удар по Макеевке в результате которого были разрушены восемь больниц и 13 детских садов. Также известно о повреждении 40 жилых домов и двух пожарных частей. Кроме того, в результате обстрела ранения получили 25 мирных жителей, передает МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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