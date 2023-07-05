Пушилин: удары ВСУ по гражданским объектам согласуются странами НАТО

Нанесение ракетных ударов Вооруженными силами Украины по гражданским объектам согласуются заранее с кураторами из стран НАТО. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Это все страны НАТО. С учетом того, что это высокоточное, дорогостоящее оружие, по нашей информации, все точки нанесения ударов данным вооружением согласовываются как раз представителями стран НАТО», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он также подчеркнул, что удары наносятся умышленно и с пониманием того, какие объекты будут атакованы.
Вечером 4 июля ВСУ нанесли удар по Макеевке в результате которого были разрушены восемь больниц и 13 детских садов. Также известно о повреждении 40 жилых домов и двух пожарных частей. Кроме того, в результате обстрела ранения получили 25 мирных жителей, передает
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