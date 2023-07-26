В ХМАО участникам программы «Лидеры изменений Югры 3.0», которую курирует первый заместитель губернатора Алексей Шипилов, придется самостоятельно добираться до пункта назначения в новых регионах, чтобы пройти очередной этап обучения — волонтерский. Об этом URA.RU рассказал источник в политбомонде округа.
«Каждый будет добираться своим ходом, придется брать отпуск, чтобы пройти очередной этап обучения — волонтерский. Мы поедем туда за свой счет, на свой страх и риск. При этом, все остальные этапы обучения проходили как командировка», — сообщает инсайдер.
Источник отмечает, что чиновники, депутаты и топ-руководители предприятий, участвующие в программе, проведут неделю в зоне спецоперации. Они будут развозить там гуманитарную помощь.
В департамент внутренней политики округа направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что вице-губернатор ХМАО Шипилов отправил студентов своей программы «Лидеры изменений Югры 3.0» в лес. Политики провели трое суток в палаточном лагере под Ханты-Мансийском.
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