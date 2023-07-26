26 июля 2023
25 июля 2023

Студенты элитной школы политиков ХМАО отправятся в зону СВО за свой счет. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ. Гуманитарная помощь. Курган , уаз, сво
Политики ХМАО станут волонтерами в зоне СВО Фото:

В ХМАО участникам программы «Лидеры изменений Югры 3.0», которую курирует первый заместитель губернатора Алексей Шипилов, придется самостоятельно добираться до пункта назначения в новых регионах, чтобы пройти очередной этап обучения — волонтерский. Об этом URA.RU рассказал источник в политбомонде округа.

«Каждый будет добираться своим ходом, придется брать отпуск, чтобы пройти очередной этап обучения — волонтерский. Мы поедем туда за свой счет, на свой страх и риск. При этом, все остальные этапы обучения проходили как командировка», — сообщает инсайдер.

Источник отмечает, что чиновники, депутаты и топ-руководители предприятий, участвующие в программе, проведут неделю в зоне спецоперации. Они будут развозить там гуманитарную помощь.

В департамент внутренней политики округа направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что вице-губернатор ХМАО Шипилов отправил студентов своей программы «Лидеры изменений Югры 3.0» в лес. Политики провели трое суток в палаточном лагере под Ханты-Мансийском.

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В ХМАО участникам программы «Лидеры изменений Югры 3.0», которую курирует первый заместитель губернатора Алексей Шипилов, придется самостоятельно добираться до пункта назначения в новых регионах, чтобы пройти очередной этап обучения — волонтерский. Об этом URA.RU рассказал источник в политбомонде округа. «Каждый будет добираться своим ходом, придется брать отпуск, чтобы пройти очередной этап обучения — волонтерский. Мы поедем туда за свой счет, на свой страх и риск. При этом, все остальные этапы обучения проходили как командировка», — сообщает инсайдер. Источник отмечает, что чиновники, депутаты и топ-руководители предприятий, участвующие в программе, проведут неделю в зоне спецоперации. Они будут развозить там гуманитарную помощь. В департамент внутренней политики округа направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что вице-губернатор ХМАО Шипилов отправил студентов своей программы «Лидеры изменений Югры 3.0» в лес. Политики провели трое суток в палаточном лагере под Ханты-Мансийском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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