Помощнику Путина показали новый завод в Челябинске. Фото

Помощник Путина Орешкин познакомился с работой челябинского завода троллейбусов

27 июля 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Максим Орешкин оценил работу завода электротранспорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Помощнику президента РФ Максиму Орешкину 27 июля показали Челябинский завод городского электрического транспорта (ЧЗГЭТ). Как сообщила пресс-служба губернатора Алексея Текслера, общая сумма инвестиций составила 1,2 млрд рублей. «Вместе с губернатором Алексеем Текслером помощник президента посетил ЧЗГЭТ. Предприятие запущено в марте. Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 млрд рублей», — отметили в пресс-службе главы региона. Машины на заводе выпускают в рамках концессионного соглашения по обновлению троллейбусного парка Челябинска. Модель троллейбуса разработали самостоятельно, в дальнейшем начнут выпуск электробусов. Первоначальная производственная мощность — 350 единиц техники в год, в дальнейшем возможно увеличение выпуска до 1200 единиц. Выход на линию новой техники обеспечит транспортную доступность удаленных городских кварталов. Часть пути машины смогут передвигаться на автономном ходу, что для новых микрорайонов имеет большое значение. Всего для Челябинска будет выпущено 168 троллейбусов, в 98 из которых предусмотрена система увеличенного автономного хода. На улицы троллейбусы выйдут в сентябре. В областном правительстве напомнили, что салон новых моделей имеет низкий уровень пола, эргономичные кресла, системы информирования, дополнительное освещение, увеличенное количество мест для сидения. Удобства в поездке добавят система климат-контроля, расширенные дверные проемы и откидная панель для маломобильных групп населения. Двери производитель оснастит системой антизажима и установит систему книлинга с возможностью наклона корпуса на остановках. В салоне поставят USB-слоты для зарядки мобильных устройств. Завод в кооперации с другими предприятиями области заказывает им литье и мехобработку деталей, покупает тяговое, силовое оборудование и другие комплектующие. До конца 2023 года компания планирует трудоустроить до 400 человек. Ожидается, что в дальнейшем численность штата вырастет до 700 человек. В ходе визита в Челябинск с утра Орешкин также побывал на других предприятиях. В сопровождении Текслера он ознакомился с работой индустриального парка «Станкомаш» и завода роботов. Делегация с Максимом Орешкины и Алексеем Текслером посетила завод в рамках визита московского гостя в Челябинск Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области По договору концессии предприятия создаст для Челябинска 168 троллейбусов Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области До конца года компания трудоустроит до 400 человек Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Помощнику президента РФ Максиму Орешкину 27 июля показали Челябинский завод городского электрического транспорта (ЧЗГЭТ). Как сообщила пресс-служба губернатора Алексея Текслера, общая сумма инвестиций составила 1,2 млрд рублей. «Вместе с губернатором Алексеем Текслером помощник президента посетил ЧЗГЭТ. Предприятие запущено в марте. Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 млрд рублей», — отметили в пресс-службе главы региона. Машины на заводе выпускают в рамках концессионного соглашения по обновлению троллейбусного парка Челябинска. Модель троллейбуса разработали самостоятельно, в дальнейшем начнут выпуск электробусов. Первоначальная производственная мощность — 350 единиц техники в год, в дальнейшем возможно увеличение выпуска до 1200 единиц. Выход на линию новой техники обеспечит транспортную доступность удаленных городских кварталов. Часть пути машины смогут передвигаться на автономном ходу, что для новых микрорайонов имеет большое значение. Всего для Челябинска будет выпущено 168 троллейбусов, в 98 из которых предусмотрена система увеличенного автономного хода. На улицы троллейбусы выйдут в сентябре. В областном правительстве напомнили, что салон новых моделей имеет низкий уровень пола, эргономичные кресла, системы информирования, дополнительное освещение, увеличенное количество мест для сидения. Удобства в поездке добавят система климат-контроля, расширенные дверные проемы и откидная панель для маломобильных групп населения. Двери производитель оснастит системой антизажима и установит систему книлинга с возможностью наклона корпуса на остановках. В салоне поставят USB-слоты для зарядки мобильных устройств. Завод в кооперации с другими предприятиями области заказывает им литье и мехобработку деталей, покупает тяговое, силовое оборудование и другие комплектующие. До конца 2023 года компания планирует трудоустроить до 400 человек. Ожидается, что в дальнейшем численность штата вырастет до 700 человек. В ходе визита в Челябинск с утра Орешкин также побывал на других предприятиях. В сопровождении Текслера он ознакомился с работой индустриального парка «Станкомаш» и завода роботов.