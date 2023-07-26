26 июля 2023

Помощник Путина приехал на челябинский завод роботов. Фото

Максим Орешкин ознакомился с производством роботов-манипуляторов в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, орешкин максим
Максим Орешкин второй день работает в Челябинской области Фото:

Помощник президента РФ Максим Орешкин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомились с работой «Завода роботов». На предприятии ежегодно планируют выпускать до 600 роботов различного назначения, сообщили 27 июля URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Орешкин и Текслерн побывали на первом в РФ заводе, специализирующемся на серийном производстве и сборке промышленных роботов-манипуляторов. После завершения строительства производственного здания и поступления основного оборудования здесь планируют выпускать 600 роботов различных модификаций в год. Сейчас здесь наработаны компетенции по производству четырех модификаций роботов-манипуляторов грузоподъемностью от 30 до 120 кг», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Роботы-манипуляторы — высокотехнологичный продукт, создаваемый в рамках концепции технологической независимости России. Челябинские промышленные роботы при максимальной локализации не уступают зарубежным аналогам и должны заменить ушедших с рынка конкурентов Fanuc и Kuka. Одна из таких машин была представлена на стенде Челябинской области в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023».

Помощник Владимира Путина работает в Челябинской области второй день. Накануне его ознакомили с возможностями индустриального парка «Станкомаш».

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Помощник президента РФ Максим Орешкин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомились с работой «Завода роботов». На предприятии ежегодно планируют выпускать до 600 роботов различного назначения, сообщили 27 июля URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Орешкин и Текслерн побывали на первом в РФ заводе, специализирующемся на серийном производстве и сборке промышленных роботов-манипуляторов. После завершения строительства производственного здания и поступления основного оборудования здесь планируют выпускать 600 роботов различных модификаций в год. Сейчас здесь наработаны компетенции по производству четырех модификаций роботов-манипуляторов грузоподъемностью от 30 до 120 кг», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Роботы-манипуляторы — высокотехнологичный продукт, создаваемый в рамках концепции технологической независимости России. Челябинские промышленные роботы при максимальной локализации не уступают зарубежным аналогам и должны заменить ушедших с рынка конкурентов Fanuc и Kuka. Одна из таких машин была представлена на стенде Челябинской области в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Помощник Владимира Путина работает в Челябинской области второй день. Накануне его ознакомили с возможностями индустриального парка «Станкомаш».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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