Помощник Путина приехал на челябинский завод роботов. Фото

Максим Орешкин ознакомился с производством роботов-манипуляторов в Челябинской области

27 июля 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Максим Орешкин второй день работает в Челябинской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Помощник президента РФ Максим Орешкин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомились с работой «Завода роботов». На предприятии ежегодно планируют выпускать до 600 роботов различного назначения, сообщили 27 июля URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Орешкин и Текслерн побывали на первом в РФ заводе, специализирующемся на серийном производстве и сборке промышленных роботов-манипуляторов. После завершения строительства производственного здания и поступления основного оборудования здесь планируют выпускать 600 роботов различных модификаций в год. Сейчас здесь наработаны компетенции по производству четырех модификаций роботов-манипуляторов грузоподъемностью от 30 до 120 кг», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Роботы-манипуляторы — высокотехнологичный продукт, создаваемый в рамках концепции технологической независимости России. Челябинские промышленные роботы при максимальной локализации не уступают зарубежным аналогам и должны заменить ушедших с рынка конкурентов Fanuc и Kuka. Одна из таких машин была представлена на стенде Челябинской области в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Помощник Владимира Путина работает в Челябинской области второй день. Накануне его ознакомили с возможностями индустриального парка «Станкомаш». Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Помощник президента РФ Максим Орешкин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомились с работой «Завода роботов». На предприятии ежегодно планируют выпускать до 600 роботов различного назначения, сообщили 27 июля URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Орешкин и Текслерн побывали на первом в РФ заводе, специализирующемся на серийном производстве и сборке промышленных роботов-манипуляторов. После завершения строительства производственного здания и поступления основного оборудования здесь планируют выпускать 600 роботов различных модификаций в год. Сейчас здесь наработаны компетенции по производству четырех модификаций роботов-манипуляторов грузоподъемностью от 30 до 120 кг», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Роботы-манипуляторы — высокотехнологичный продукт, создаваемый в рамках концепции технологической независимости России. Челябинские промышленные роботы при максимальной локализации не уступают зарубежным аналогам и должны заменить ушедших с рынка конкурентов Fanuc и Kuka. Одна из таких машин была представлена на стенде Челябинской области в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Помощник Владимира Путина работает в Челябинской области второй день. Накануне его ознакомили с возможностями индустриального парка «Станкомаш».