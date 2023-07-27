Четырехлетняя дочь пообещала отомстить за гибель отца на СВО

27 июля 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Девочка тяжело переживает потерю отца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Четырехлетняя Каролина, дочь погибшего на спецоперации спецназовца Виктора Кочеткова, хочет отомстить за отца «злым дядям», из-за которых он не вернулся домой. Об этом рассказала супруга военнослужащего Екатерина. «В 2019-м у нас родилась дочка Каролина. Витя был замечательным папой, очень любил баловать нашу дочку и крайне редко делал ей замечания. Каролина мечтает, что когда-нибудь она обязательно спасет папу от злых дядь, из-за которых он не может к нам вернуться», — отметила Екатерина в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Также гибель Кочеткова причинила большую боль его сестре Алене. Она чувствует, что уже ничего не будет, как прежде. Теперь ей некому позвонить и пожаловаться. «Я была самой доставучей сестрой на свете. Но я тебя любила, люблю и всегда буду», — написала в соцсетях девушка.

Четырехлетняя Каролина, дочь погибшего на спецоперации спецназовца Виктора Кочеткова, хочет отомстить за отца «злым дядям», из-за которых он не вернулся домой. Об этом рассказала супруга военнослужащего Екатерина. «В 2019-м у нас родилась дочка Каролина. Витя был замечательным папой, очень любил баловать нашу дочку и крайне редко делал ей замечания. Каролина мечтает, что когда-нибудь она обязательно спасет папу от злых дядь, из-за которых он не может к нам вернуться», — отметила Екатерина в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Также гибель Кочеткова причинила большую боль его сестре Алене. Она чувствует, что уже ничего не будет, как прежде. Теперь ей некому позвонить и пожаловаться. «Я была самой доставучей сестрой на свете. Но я тебя любила, люблю и всегда буду», — написала в соцсетях девушка.