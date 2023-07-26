26 июля 2023

В Тюменской области жертвам репрессий хотят платить вдвое больше

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , банкнота, тысяча рублей, деньги, купюра, тысячная купюра
Вместо 500 рублей льготники получат по тысячи Фото:

Власти Тюменской области хотят увеличить выплату, полагающуюся гражданам ко Дню памяти жертв политических репрессий, в два раза — с 500 до 1000 рублей. Соответствующий проект постановления подготовлен департаментом соцразвития региона.

«С 2011 года единовременная выплата ко Дню памяти жертв политических репрессий производилась в размере 500 рублей. В целях усиления социальной поддержки предлагается с текущего года увеличить ее до тысячи рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту.

По расчетам властей деньги получат 5 260 человек. Это реабилитированные граждане и те, кто пострадал от политических репрессий. День их памяти в России отмечается 30 октября.

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Власти Тюменской области хотят увеличить выплату, полагающуюся гражданам ко Дню памяти жертв политических репрессий, в два раза — с 500 до 1000 рублей. Соответствующий проект постановления подготовлен департаментом соцразвития региона. «С 2011 года единовременная выплата ко Дню памяти жертв политических репрессий производилась в размере 500 рублей. В целях усиления социальной поддержки предлагается с текущего года увеличить ее до тысячи рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту. По расчетам властей деньги получат 5 260 человек. Это реабилитированные граждане и те, кто пострадал от политических репрессий. День их памяти в России отмечается 30 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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