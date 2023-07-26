В Тюменской области жертвам репрессий хотят платить вдвое больше

27 июля 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Вместо 500 рублей льготники получат по тысячи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Тюменской области хотят увеличить выплату, полагающуюся гражданам ко Дню памяти жертв политических репрессий, в два раза — с 500 до 1000 рублей. Соответствующий проект постановления подготовлен департаментом соцразвития региона. «С 2011 года единовременная выплата ко Дню памяти жертв политических репрессий производилась в размере 500 рублей. В целях усиления социальной поддержки предлагается с текущего года увеличить ее до тысячи рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту. По расчетам властей деньги получат 5 260 человек. Это реабилитированные граждане и те, кто пострадал от политических репрессий. День их памяти в России отмечается 30 октября.

Власти Тюменской области хотят увеличить выплату, полагающуюся гражданам ко Дню памяти жертв политических репрессий, в два раза — с 500 до 1000 рублей. Соответствующий проект постановления подготовлен департаментом соцразвития региона. «С 2011 года единовременная выплата ко Дню памяти жертв политических репрессий производилась в размере 500 рублей. В целях усиления социальной поддержки предлагается с текущего года увеличить ее до тысячи рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту. По расчетам властей деньги получат 5 260 человек. Это реабилитированные граждане и те, кто пострадал от политических репрессий. День их памяти в России отмечается 30 октября.