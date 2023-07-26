26 июля 2023

В Челябинске отменили публичные слушания по новым правилам застройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объектах строительства и реконструкции. Челябинск, очистные сооружения, резервуар, котлован, стройка
Публичные слушания по проекту новых правил землепользования и застройки перенесены на 10 августа Фото:

В Челябинске в связи с высокой активностью горожан отменили намеченные на 27 июля публичные слушания по проекту новых правил землепользования и застройки. Как сообщили URA.RU в управлении архитектуры, мероприятие перенесено на 10 августа.

«В Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки за один день поступило 800 обращений. В том числе по территории Челябинского городского бора, территориям индивидуальной жилой застройки, садоводческим некоммерческим товариществам, а также территориям реновации и КРТ», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в учреждении, публичные слушания перенесли, поскольку администрации нужно дополнительное время на работу с обращениями от челябинцев. Они состоятся 10 августа в кинотеатре имени Пушкина.

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В Челябинске в связи с высокой активностью горожан отменили намеченные на 27 июля публичные слушания по проекту новых правил землепользования и застройки. Как сообщили URA.RU в управлении архитектуры, мероприятие перенесено на 10 августа. «В Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки за один день поступило 800 обращений. В том числе по территории Челябинского городского бора, территориям индивидуальной жилой застройки, садоводческим некоммерческим товариществам, а также территориям реновации и КРТ», — сообщили в ведомстве. Как отметили в учреждении, публичные слушания перенесли, поскольку администрации нужно дополнительное время на работу с обращениями от челябинцев. Они состоятся 10 августа в кинотеатре имени Пушкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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