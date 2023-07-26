Жительница Магнитогорска заявила в полицию об избиении за выгул собаки. Видео

27 июля 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Девушка сообщила, что на нее набросились из-за выгула собаки (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Жительница Магнитогорска Челябинской области обратилась в полицию с заявлением о том, что ее жестоко избили толпой за выгул собаки. В конфликте также пострадал молодой человек девушки. Об этом 27 июля она сообщила в социальных сетях. Полиция уже начала расследование инцидента. «Все произошло на Карла Маркса, 235. Я вышла выгуливать собаку. Услышала в свой адрес: „Не надо здесь со своей собакой гулять“. Началась словесная перепалка с тремя девушками из компании, где были еще два парня и коляска с ребенком. Одна из них схватила меня за волосы и начала таскать по земле, била по лицу», — написала Анастасия З. в паблике «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Никто девушек не разнимал. Прибывшая охрана разрешить конфликт не помогла. За девушку заступился ее молодой человек, который вернулся домой. Анастасия З. и ее парень со своей матерью поехали снимать побои и подавать заявление. Когда они вернулись обратно, компания обидчиков из пяти человек и присоединившийся к ним еще один мужчина напали на них. «На моего парня кинулась девушка, затем и вся толпа. Один душил моего парня, который с трудом смог отбиться. Другая девушка пинала в живот его маму. Спустя два часа полиция прибыла задерживать эту группу лиц», — добавила Анастасия З. Как сообщает девушка, обидчики продолжали осыпать нас угрозами и оскорблениями при сотрудниках полиции. Ситуацию на личный контроль взял начальник УМВД по Магнитогорску полковник полиции Константин Козицын. «Инцидент взял на личный контроль начальник УМВД Козицын. Сотрудники ведомства проведут необходимые мероприятия в рамках проверки. По результатам будет принято законное и обоснованное решение», — сообщили в пресс-службе УМВД по Магнитогорску. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Магнитогорска Челябинской области обратилась в полицию с заявлением о том, что ее жестоко избили толпой за выгул собаки. В конфликте также пострадал молодой человек девушки. Об этом 27 июля она сообщила в социальных сетях. Полиция уже начала расследование инцидента. «Все произошло на Карла Маркса, 235. Я вышла выгуливать собаку. Услышала в свой адрес: „Не надо здесь со своей собакой гулять“. Началась словесная перепалка с тремя девушками из компании, где были еще два парня и коляска с ребенком. Одна из них схватила меня за волосы и начала таскать по земле, била по лицу», — написала Анастасия З. в паблике «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Никто девушек не разнимал. Прибывшая охрана разрешить конфликт не помогла. За девушку заступился ее молодой человек, который вернулся домой. Анастасия З. и ее парень со своей матерью поехали снимать побои и подавать заявление. Когда они вернулись обратно, компания обидчиков из пяти человек и присоединившийся к ним еще один мужчина напали на них. «На моего парня кинулась девушка, затем и вся толпа. Один душил моего парня, который с трудом смог отбиться. Другая девушка пинала в живот его маму. Спустя два часа полиция прибыла задерживать эту группу лиц», — добавила Анастасия З. Как сообщает девушка, обидчики продолжали осыпать нас угрозами и оскорблениями при сотрудниках полиции. Ситуацию на личный контроль взял начальник УМВД по Магнитогорску полковник полиции Константин Козицын. «Инцидент взял на личный контроль начальник УМВД Козицын. Сотрудники ведомства проведут необходимые мероприятия в рамках проверки. По результатам будет принято законное и обоснованное решение», — сообщили в пресс-службе УМВД по Магнитогорску.