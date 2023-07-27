Пасечник поблагодарил уральцев за помощь в восстановлении республики

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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пасечник леонид
Пасечник отметил вклад УрФО в восстановление ЛНР Фото:

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил уральцев за помощь в восстановлении региона. Об этом он заявил на встрече с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым.

«Мы занимаемся восстановлением региона: это и строительство дорог, и восстановление детских садов, школ, поликлиник домов и так далее. Конечно, участие в восстановлении принимают и регионы УрФО. [Выражаю] слова огромной благодарности вам [обращается к Якушеву], жителям и всем, кто оказывает нам помощь», — приводит слова Пасечника пресс-служба полпреда президента в УрФО.

Он отдельно подчеркнул участие Тюменской области в ремонте инфраструктуры Краснодонского района ЛНР. По словам Пасечника, помощь, оказываемая тюменцами, является «очень значимой».

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Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил уральцев за помощь в восстановлении региона. Об этом он заявил на встрече с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. «Мы занимаемся восстановлением региона: это и строительство дорог, и восстановление детских садов, школ, поликлиник домов и так далее. Конечно, участие в восстановлении принимают и регионы УрФО. [Выражаю] слова огромной благодарности вам [обращается к Якушеву], жителям и всем, кто оказывает нам помощь», — приводит слова Пасечника пресс-служба полпреда президента в УрФО. Он отдельно подчеркнул участие Тюменской области в ремонте инфраструктуры Краснодонского района ЛНР. По словам Пасечника, помощь, оказываемая тюменцами, является «очень значимой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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