Пасечник поблагодарил уральцев за помощь в восстановлении республики

27 июля 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Пасечник отметил вклад УрФО в восстановление ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил уральцев за помощь в восстановлении региона. Об этом он заявил на встрече с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. «Мы занимаемся восстановлением региона: это и строительство дорог, и восстановление детских садов, школ, поликлиник домов и так далее. Конечно, участие в восстановлении принимают и регионы УрФО. [Выражаю] слова огромной благодарности вам [обращается к Якушеву], жителям и всем, кто оказывает нам помощь», — приводит слова Пасечника пресс-служба полпреда президента в УрФО. Он отдельно подчеркнул участие Тюменской области в ремонте инфраструктуры Краснодонского района ЛНР. По словам Пасечника, помощь, оказываемая тюменцами, является «очень значимой».

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил уральцев за помощь в восстановлении региона. Об этом он заявил на встрече с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. «Мы занимаемся восстановлением региона: это и строительство дорог, и восстановление детских садов, школ, поликлиник домов и так далее. Конечно, участие в восстановлении принимают и регионы УрФО. [Выражаю] слова огромной благодарности вам [обращается к Якушеву], жителям и всем, кто оказывает нам помощь», — приводит слова Пасечника пресс-служба полпреда президента в УрФО. Он отдельно подчеркнул участие Тюменской области в ремонте инфраструктуры Краснодонского района ЛНР. По словам Пасечника, помощь, оказываемая тюменцами, является «очень значимой».