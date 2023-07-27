Пасечник поблагодарил уральцев за помощь в восстановлении республики

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил уральцев за помощь в восстановлении региона. Об этом он заявил на встрече с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым.
«Мы занимаемся восстановлением региона: это и строительство дорог, и восстановление детских садов, школ, поликлиник домов и так далее. Конечно, участие в восстановлении принимают и регионы УрФО. [Выражаю] слова огромной благодарности вам [обращается к Якушеву], жителям и всем, кто оказывает нам помощь», — приводит слова Пасечника пресс-служба полпреда президента в УрФО.
Он отдельно подчеркнул участие Тюменской области в ремонте инфраструктуры Краснодонского района ЛНР. По словам Пасечника, помощь, оказываемая тюменцами, является «очень значимой».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.