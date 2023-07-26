26 июля 2023

Курганские охранник и пенсионер борются за место в окружной думе

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание избирательной комиссии. Курган, депутат, чиновник, руки, мужские руки
На довыборы депутата думы Шадринского муниципального округа заявилось четыре кандидата Фото:

В довыборах на место депутата думы Шадринского муниципального округа Курганской области участвуют охранник и пенсионер. Данная информация размещена на сайте областного избиркома. Конкуренты борются за место в думе, которое покинул Дмитрий Жуков, ставший главой Шадринского округа.

«Данные кандидата: Абсалямов Шайнур Шайхатинович; основное место работы или службы, — ООО ЧОО „ШААЗ-охрана“, охранник 4 разряда. <…> Данные кандидата: Чухломин Владимир Александрович; основное место работы или службы, — пенсионер», — указано в документе, размещенном на сайте.

Абсалямов является представителем КПРФ, а Чухломин выдвиженец от партии «Справедливая Россия — За правду». Помимо них в выборах будут участвовать Юрий Поникаровских, чью кандидатуру выдвинула партия ЛДПР и кандидат от партии «Единая Россия» Александр Шоломенцев, который является директором МУП «Водолей».

Довыборы будут проведены 10 сентября в связи с тем, что бывший депутат местной думы Дмитрий Жуков был повышен и утвержден исполняющим обязанности главы Шадринского округа. За его освободившееся депутатское место будут бороться представленные кандидаты.

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В довыборах на место депутата думы Шадринского муниципального округа Курганской области участвуют охранник и пенсионер. Данная информация размещена на сайте областного избиркома. Конкуренты борются за место в думе, которое покинул Дмитрий Жуков, ставший главой Шадринского округа. «Данные кандидата: Абсалямов Шайнур Шайхатинович; основное место работы или службы, — ООО ЧОО „ШААЗ-охрана“, охранник 4 разряда. <…> Данные кандидата: Чухломин Владимир Александрович; основное место работы или службы, — пенсионер», — указано в документе, размещенном на сайте. Абсалямов является представителем КПРФ, а Чухломин выдвиженец от партии «Справедливая Россия — За правду». Помимо них в выборах будут участвовать Юрий Поникаровских, чью кандидатуру выдвинула партия ЛДПР и кандидат от партии «Единая Россия» Александр Шоломенцев, который является директором МУП «Водолей». Довыборы будут проведены 10 сентября в связи с тем, что бывший депутат местной думы Дмитрий Жуков был повышен и утвержден исполняющим обязанности главы Шадринского округа. За его освободившееся депутатское место будут бороться представленные кандидаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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