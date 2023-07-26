Курганские охранник и пенсионер борются за место в окружной думе

27 июля 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

На довыборы депутата думы Шадринского муниципального округа заявилось четыре кандидата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В довыборах на место депутата думы Шадринского муниципального округа Курганской области участвуют охранник и пенсионер. Данная информация размещена на сайте областного избиркома. Конкуренты борются за место в думе, которое покинул Дмитрий Жуков, ставший главой Шадринского округа. «Данные кандидата: Абсалямов Шайнур Шайхатинович; основное место работы или службы, — ООО ЧОО „ШААЗ-охрана“, охранник 4 разряда. <…> Данные кандидата: Чухломин Владимир Александрович; основное место работы или службы, — пенсионер», — указано в документе, размещенном на сайте. Абсалямов является представителем КПРФ, а Чухломин выдвиженец от партии «Справедливая Россия — За правду». Помимо них в выборах будут участвовать Юрий Поникаровских, чью кандидатуру выдвинула партия ЛДПР и кандидат от партии «Единая Россия» Александр Шоломенцев, который является директором МУП «Водолей».



Довыборы будут проведены 10 сентября в связи с тем, что бывший депутат местной думы Дмитрий Жуков был повышен и утвержден исполняющим обязанности главы Шадринского округа. За его освободившееся депутатское место будут бороться представленные кандидаты.

В довыборах на место депутата думы Шадринского муниципального округа Курганской области участвуют охранник и пенсионер. Данная информация размещена на сайте областного избиркома. Конкуренты борются за место в думе, которое покинул Дмитрий Жуков, ставший главой Шадринского округа. «Данные кандидата: Абсалямов Шайнур Шайхатинович; основное место работы или службы, — ООО ЧОО „ШААЗ-охрана“, охранник 4 разряда. <…> Данные кандидата: Чухломин Владимир Александрович; основное место работы или службы, — пенсионер», — указано в документе, размещенном на сайте. Абсалямов является представителем КПРФ, а Чухломин выдвиженец от партии «Справедливая Россия — За правду». Помимо них в выборах будут участвовать Юрий Поникаровских, чью кандидатуру выдвинула партия ЛДПР и кандидат от партии «Единая Россия» Александр Шоломенцев, который является директором МУП «Водолей». Довыборы будут проведены 10 сентября в связи с тем, что бывший депутат местной думы Дмитрий Жуков был повышен и утвержден исполняющим обязанности главы Шадринского округа. За его освободившееся депутатское место будут бороться представленные кандидаты.