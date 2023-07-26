Челябинские предприятия к концу года закроют все вакансии рабочих и программистов

27 июля 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Владислав Смирнов заявил о скором насыщении областного рынка труда Фото: Олег Черных © URA.RU Предприятия Челябинской области до конца 2023 года закроют ключевые вакансии рабочих и программистов. Как заявил начальник Главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов, активная гонка за кадрами подходит к концу. «Активная гонка за кадрами в производственном секторе сейчас на исходе. К концу 2023 — началу 2024 года ключевые вакансии на производстве, в машиностроении, в IT-отрасли будут закрыты», — процитировала Смирнова его пресс-служба. Руководитель добавил, что коэффициент напряженности на рынке труда, составлявший в декабре 2022 года 0,4 человека на одну вакансию, в настоящее время снижен до 0,28 человека. Данный уровень достигнут благодаря усилиям работодателей региона. В результате уровень безработицы опустился до 0,62%. Это чуть больше 11 тысяч безработных при нормальном уровне в 20 — 25 тысяч. Смирнов сообщил, что ситуация на рынке труда по-прежнему складывается в пользу работника. На портале «Работа России» заявлено около 42 тысяч вакансий, треть которых открылась в производственной сфере. Экономический сектор нуждается в токарях, слесарях, фрезеровщиках, металлургах, операторах и наладчиках станков с программным управлением. В регионе остался высокий спрос на специалистов в образовании — 10%, в здравоохранении — 7%, в строительстве — 4%. Смирнов указал на то, что компании стали привлекать кадры не только за счет зарплаты, но и расширения соцпакета. Многие работодатели стали компенсировать стоимость питания в заводской столовой, расходы на санаторно-курортное лечение, медобслуживание и часть платежей по ипотеке. В области открыты перспективы для карьерного продвижения, создается кадровый резерв. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприятия Челябинской области до конца 2023 года закроют ключевые вакансии рабочих и программистов. Как заявил начальник Главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов, активная гонка за кадрами подходит к концу. «Активная гонка за кадрами в производственном секторе сейчас на исходе. К концу 2023 — началу 2024 года ключевые вакансии на производстве, в машиностроении, в IT-отрасли будут закрыты», — процитировала Смирнова его пресс-служба. Руководитель добавил, что коэффициент напряженности на рынке труда, составлявший в декабре 2022 года 0,4 человека на одну вакансию, в настоящее время снижен до 0,28 человека. Данный уровень достигнут благодаря усилиям работодателей региона. В результате уровень безработицы опустился до 0,62%. Это чуть больше 11 тысяч безработных при нормальном уровне в 20 — 25 тысяч. Смирнов сообщил, что ситуация на рынке труда по-прежнему складывается в пользу работника. На портале «Работа России» заявлено около 42 тысяч вакансий, треть которых открылась в производственной сфере. Экономический сектор нуждается в токарях, слесарях, фрезеровщиках, металлургах, операторах и наладчиках станков с программным управлением. В регионе остался высокий спрос на специалистов в образовании — 10%, в здравоохранении — 7%, в строительстве — 4%. Смирнов указал на то, что компании стали привлекать кадры не только за счет зарплаты, но и расширения соцпакета. Многие работодатели стали компенсировать стоимость питания в заводской столовой, расходы на санаторно-курортное лечение, медобслуживание и часть платежей по ипотеке. В области открыты перспективы для карьерного продвижения, создается кадровый резерв.