Курганцы попали на бесплатный концерт, где их пытались завербовать в секту

Курганцы рассказали о религиозном концерте, прошедшем в филармонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане представители деструктивной тоталитарной секты «Шри Чинмой» провели бесплатный концерт, на который пришли 1000 человек. При этом курганцы не знали, что мероприятие проводится религиозным движением. Об этом URA.RU рассказали источники, побывавшие на концерте.

«Концерт заявлялся, как музыкальный, оркестровый. Билеты выдавали бесплатно в местах проведения занятий йогой в том числе. Но на самом концерте вдруг прозвучало имя Шри Чинмой, что исполнялись его песни. Когда стали выяснять кто это, оказалось, что основатель движения с признаками секты. Нас это очень насторожило», — рассказали курганцы. С их слов подозрений, что бесплатный концерт может оказаться приманкой для вероятных сектантов, у них не возникло, так как он проходил в филармонии.

В областной филармонии редакции пояснили, что зал был арендован для проведения концерта. Сотрудникам концертного зала зрители претензий не высказывали.

Источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов уточнили, что секта уже вела свою деятельность в Кургане в 2019 году. Тогда организация свернула работу и не появлялась до сих пор. Теперь у секты появились новые последователи среди курганцев.

«Чинмой основал движение и завлекал людей при помощи неких спорных достижений, которые постоянно демонстрировал своим поклонникам», — рассказал URA.RU российский исследователь современного религиозного сектантства профессор Александр Дворкин. Основатель Чинмой манипулировал людьми при помощи динамических медитаций, в том числе и через музыку.

Секта практикует запрет на половые отношения, браки и рождение детей. Это якобы помешает человеку стать частью Учителя — Шри Чинмоя.

По словам эксперта, в истории секты Чинмоя есть трагичные случаи. Нескольких адептов довели до самоубийства. Об этом есть свидетельства бывших участников движения. В настоящее время последователи умершего в 2007 году Чинмоя действуют в нашей стране как религиозная группа. Они обещают новым последователям раскрыть их сверхъестественные способности.