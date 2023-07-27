Главные заявления Путина на саммите «Россия — Африка»

Путин: РФ готова развивать финансовую инфраструктуру Африки
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Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом. Санкт-Петербург, путин владимир
РФ за первую половину 2023 года поставила в Африку более 10 млн тонн зерна, сообщил Владимир Путин Фото:
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В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»

Президент России Владимир Путин выступает на саммите «Россия-Африка». URA.RU приводит главные заявления российского лидера.

  • Путин рассказал, что большая часть продукции за время существования зерновой сделки пошла в страны ЕС. Президент добавил, что страны Запада лицемерно обвиняют Россию в препятствии поставкам продукции.
  • Российский лидер объяснил, что РФ вышла из зерновой сделки, так как Запад не выполнил ни одного условия в рамках черноморской инициативы. По его словам, страны Запада создавали препятствия для безвозмездной передачи российских удобрений в страны Африки.
  • Россия готова поставить зерно в Африку на бесплатной основе, рассказал Путин. РФ может отправить в Буркина-Фасо, Мали, Эритрею до 50 тысяч тонн зерна.
  • РФ хочет развивать финансовую инфраструктуру Африки. Это касается и подключения стран материка к российской системе платежей.
  • Сейчас Россия поставляет в Африку машины, оборудование, химию и продовольствие.
  • Торговля продукцией АПК выросла с начала 2023 года на 60%. В прошлом году рост составил 10%.
  • За первую половину 2023 года РФ поставила более 10 млн тонн зерна.
  • Беднейшие страны Африки получили менее 1 миллиона тонн за год существования зерновой сделки.
  • В школах Африки могут обучать русскому языку. Изучение русского языка, внедрение высоких образовательных стандартов заложат фундамент для дальнейшего равноправного сотрудничества, подчеркнул Путин.

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Президент России Владимир Путин выступает на саммите «Россия-Африка». URA.RU приводит главные заявления российского лидера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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