Главные заявления Путина на саммите «Россия — Африка»

РФ за первую половину 2023 года поставила в Африку более 10 млн тонн зерна, сообщил Владимир Путин
новость из сюжетаВ Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»
Президент России Владимир Путин выступает на саммите «Россия-Африка». URA.RU приводит главные заявления российского лидера.
- Путин рассказал, что большая часть продукции за время существования зерновой сделки пошла в страны ЕС. Президент добавил, что страны Запада лицемерно обвиняют Россию в препятствии поставкам продукции.
- Российский лидер объяснил, что РФ вышла из зерновой сделки, так как Запад не выполнил ни одного условия в рамках черноморской инициативы. По его словам, страны Запада создавали препятствия для безвозмездной передачи российских удобрений в страны Африки.
- Россия готова поставить зерно в Африку на бесплатной основе, рассказал Путин. РФ может отправить в Буркина-Фасо, Мали, Эритрею до 50 тысяч тонн зерна.
- РФ хочет развивать финансовую инфраструктуру Африки. Это касается и подключения стран материка к российской системе платежей.
- Сейчас Россия поставляет в Африку машины, оборудование, химию и продовольствие.
- Торговля продукцией АПК выросла с начала 2023 года на 60%. В прошлом году рост составил 10%.
- За первую половину 2023 года РФ поставила более 10 млн тонн зерна.
- Беднейшие страны Африки получили менее 1 миллиона тонн за год существования зерновой сделки.
- В школах Африки могут обучать русскому языку. Изучение русского языка, внедрение высоких образовательных стандартов заложат фундамент для дальнейшего равноправного сотрудничества, подчеркнул Путин.
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