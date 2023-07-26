Курганцу, стрелявшему в сотрудников Росгвардии, вынесли приговор

В Кургане вынесли приговор курганцу, стрелявшего в росгвардейцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд вынес приговор 20-летнему жителю города Щучье, устроившему стрельбу в ноябре прошлого года. При задержании мужчина выстрелил в сотрудников Росгвардии. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона.

«Признать виновным по ст. 222 ч.1; ст. 213 ч.2; ст. 226 ч.1; ст. 158 ч.2 п.в; ст. 317 УК РФ (хулиганство, хищение и хранение оружия, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и приговорить к 13 годам лишения свободы», — сообщили в ведомстве. Первые три года наказание он будет отбывать в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Молодого человека судили за то, что осенью прошлого года он похитил карабин с патронами в незапертом автомобиле и затем стрелял по машинам недалеко от городской школы. Его обвиняли в том, что он похитил оружие с проникновением в место хранения, незаконно хранил боеприпасы. Помимо этого, щучанца обвиняли в посягательстве на жизнь сотрудника Росгвардии при задержании.

Также подсудимому инкриминировали попытку убийства двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений. Однако суд посчитал вину по данным деяниям недоказанной.

Ранее URA.RU сообщало, что молодого курганца задержали после стрельбы по автомобилям в городе Щучье. На время следствия он находился под стражей. Уголовное дело поступило в суд в конце марта.