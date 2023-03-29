Курганского стрелка накажут за нападение на сотрудников Росгвардии

Курганец украл оружие и попытался выстрелить в сотрудников Росгвардии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Щучье (Курганская область) накажут за нападение на сотрудников Росгвардии, а также за кражу оружия и обстрел проезжавших мимо автомобилей. Об этом сообщается на официально сайте областной прокуратуры.

«Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Курганской области. За совершение указанного преступления обвиняемому может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что в ноябре 2022 года пьяный мужчина похитил из автомобиля охотничий карабин и другое имущество, которое находилось в машине. Злоумышленник несколько раз выстрелил в проезжающие автомобили. На место приехали сотрудники Росгвардии и потребовали прекратить стрельбу. Мужчина попытался выстрелить в силовиков. Дело направят в Курганский областной суд.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти раскрыли подробности стрельбы возле школы. Сообщается, что подозреваемый стрелял по проезжающим машинам. Оружие изъято.