26 июля 2023

Пермский губернатор Махонин пригласил африканцев в международный кампус

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прием губернатора Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край успешно развивает сотрудничество с африканскими странами Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пригласил представителей африканских стран посетить межвузовский кампус. Выступая на форуме «Россия-Африка» Махонин подчеркнул, что сейчас образование в регионе получают «более тысячи студентов с континента», передает корреспондент URA.RU.

«Махонин пригласил африканцев в пермский кампус. На форуме „Россия — Африка“ он отметил, что в регионе уже учится более тысячи студентов с континента, но власти планируют увеличить их число, когда появится международный кампус», — сообщает корреспондент агентства. Также глава Прикамья анонсировал подписание ряда соглашений на форуме, отметив, что регион успешно развивает сотрудничество с континентом в области промышленности и машиностроения.

Межвузовский кампус разместится в правобережной части Перми. Проект реализуется в регионе за счет федерального гранта. URA.RU рассказывало, что пермские вузы уже налаживают сотрудничество с рядом стран Африки. Так, Пермский гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) рассчитывает открыть центры открытого образования на русском языке в Ботсване и Намибии.

Форум «Россия-Африка» проходит 27—28 июля в Санкт-Петербурге. На сайте форума сообщается, что его главная цело — определить российско-африканское сотрудничество «на долгосрочную перспективу».

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пригласил представителей африканских стран посетить межвузовский кампус. Выступая на форуме «Россия-Африка» Махонин подчеркнул, что сейчас образование в регионе получают «более тысячи студентов с континента», передает корреспондент URA.RU. «Махонин пригласил африканцев в пермский кампус. На форуме „Россия — Африка“ он отметил, что в регионе уже учится более тысячи студентов с континента, но власти планируют увеличить их число, когда появится международный кампус», — сообщает корреспондент агентства. Также глава Прикамья анонсировал подписание ряда соглашений на форуме, отметив, что регион успешно развивает сотрудничество с континентом в области промышленности и машиностроения. Межвузовский кампус разместится в правобережной части Перми. Проект реализуется в регионе за счет федерального гранта. URA.RU рассказывало, что пермские вузы уже налаживают сотрудничество с рядом стран Африки. Так, Пермский гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) рассчитывает открыть центры открытого образования на русском языке в Ботсване и Намибии. Форум «Россия-Африка» проходит 27—28 июля в Санкт-Петербурге. На сайте форума сообщается, что его главная цело — определить российско-африканское сотрудничество «на долгосрочную перспективу».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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