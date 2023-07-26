Пермский губернатор Махонин пригласил африканцев в международный кампус

27 июля 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край успешно развивает сотрудничество с африканскими странами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пригласил представителей африканских стран посетить межвузовский кампус. Выступая на форуме «Россия-Африка» Махонин подчеркнул, что сейчас образование в регионе получают «более тысячи студентов с континента», передает корреспондент URA.RU. «Махонин пригласил африканцев в пермский кампус. На форуме „Россия — Африка“ он отметил, что в регионе уже учится более тысячи студентов с континента, но власти планируют увеличить их число, когда появится международный кампус», — сообщает корреспондент агентства. Также глава Прикамья анонсировал подписание ряда соглашений на форуме, отметив, что регион успешно развивает сотрудничество с континентом в области промышленности и машиностроения. Межвузовский кампус разместится в правобережной части Перми. Проект реализуется в регионе за счет федерального гранта. URA.RU рассказывало, что пермские вузы уже налаживают сотрудничество с рядом стран Африки. Так, Пермский гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) рассчитывает открыть центры открытого образования на русском языке в Ботсване и Намибии. Форум «Россия-Африка» проходит 27—28 июля в Санкт-Петербурге. На сайте форума сообщается, что его главная цело — определить российско-африканское сотрудничество «на долгосрочную перспективу». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пригласил представителей африканских стран посетить межвузовский кампус. Выступая на форуме «Россия-Африка» Махонин подчеркнул, что сейчас образование в регионе получают «более тысячи студентов с континента», передает корреспондент URA.RU. «Махонин пригласил африканцев в пермский кампус. На форуме „Россия — Африка“ он отметил, что в регионе уже учится более тысячи студентов с континента, но власти планируют увеличить их число, когда появится международный кампус», — сообщает корреспондент агентства. Также глава Прикамья анонсировал подписание ряда соглашений на форуме, отметив, что регион успешно развивает сотрудничество с континентом в области промышленности и машиностроения. Межвузовский кампус разместится в правобережной части Перми. Проект реализуется в регионе за счет федерального гранта. URA.RU рассказывало, что пермские вузы уже налаживают сотрудничество с рядом стран Африки. Так, Пермский гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) рассчитывает открыть центры открытого образования на русском языке в Ботсване и Намибии. Форум «Россия-Африка» проходит 27—28 июля в Санкт-Петербурге. На сайте форума сообщается, что его главная цело — определить российско-африканское сотрудничество «на долгосрочную перспективу».