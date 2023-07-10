Пермский вуз запускает русскоязычные центры в Ботсване и Намибии

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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школа, начальная школа, образование, русский язык, уроки, лицей
Образовательные центры на русском языке в Африке запускает пермский педуниверситет Фото:

Пермский гуманитарно-педагогический университета (ПГГПУ) планирует открыть центры открытого образования на русском языке в Ботсване и Намибии. 10 июля ректор вуза Константин Егоров прибыл в Африку, где намерен провести соответствующие переговоры, рассказали URA.RU в университете.

«Константин Егоров с завотделом по международной деятельности Анастасией Вертьяновой прибыли в Республику Ботсвана. Позже делегация посетит Намибию. В ходе поездки они планируют запустить процесс создания центра открытого образования на русском языке и подписать соглашение о сотрудничестве с африканской стороной», — сообщили в пресс-службе вуза.

Пермяки встретятся также с представителями министерств образования двух стран. С чиновниками они обсудят, кроме прочего, создание международного межвузовского кампуса «Будущее Пармы», который строят в Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что руководство педуниверситета не первый раз приезжает в африканские страны. Весной, как рассказывало URA.RU, пермская делегация посещала ЮАР и Зимбабве.

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Пермский гуманитарно-педагогический университета (ПГГПУ) планирует открыть центры открытого образования на русском языке в Ботсване и Намибии. 10 июля ректор вуза Константин Егоров прибыл в Африку, где намерен провести соответствующие переговоры, рассказали URA.RU в университете. «Константин Егоров с завотделом по международной деятельности Анастасией Вертьяновой прибыли в Республику Ботсвана. Позже делегация посетит Намибию. В ходе поездки они планируют запустить процесс создания центра открытого образования на русском языке и подписать соглашение о сотрудничестве с африканской стороной», — сообщили в пресс-службе вуза. Пермяки встретятся также с представителями министерств образования двух стран. С чиновниками они обсудят, кроме прочего, создание международного межвузовского кампуса «Будущее Пармы», который строят в Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что руководство педуниверситета не первый раз приезжает в африканские страны. Весной, как рассказывало URA.RU, пермская делегация посещала ЮАР и Зимбабве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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