Пермский вуз запускает русскоязычные центры в Ботсване и Намибии

Образовательные центры на русском языке в Африке запускает пермский педуниверситет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермский гуманитарно-педагогический университета (ПГГПУ) планирует открыть центры открытого образования на русском языке в Ботсване и Намибии. 10 июля ректор вуза Константин Егоров прибыл в Африку, где намерен провести соответствующие переговоры, рассказали URA.RU в университете.

«Константин Егоров с завотделом по международной деятельности Анастасией Вертьяновой прибыли в Республику Ботсвана. Позже делегация посетит Намибию. В ходе поездки они планируют запустить процесс создания центра открытого образования на русском языке и подписать соглашение о сотрудничестве с африканской стороной», — сообщили в пресс-службе вуза.

Пермяки встретятся также с представителями министерств образования двух стран. С чиновниками они обсудят, кроме прочего, создание международного межвузовского кампуса «Будущее Пармы», который строят в Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что руководство педуниверситета не первый раз приезжает в африканские страны. Весной, как рассказывало URA.RU, пермская делегация посещала ЮАР и Зимбабве.