В Екатеринбурге почтили память советского разведчика. Фото

27 июля 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге почтили память советского разведчика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге почтили память героя Советского Союза, разведчика Николая Кузнецова. Сегодня, 27 июля исполнилось 112 лет со дня его рождения. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Он себя готовил для какой-то особой миссии. Изучить язык он решил еще в школе, в доме его отца было много книг, журналов. Я видела, как создавалась его биография, как потом она обрастала большими исследованиями. Он уникальный герой», — говорит родственница Кузнецова Елена Сакныне. За время службы Кузнецову удалось добыть для руководства СССР вклад в исход Великой Отечественной войны и победу в ней. Так, благодаря его донесениям и сообщениям других разведчиков удалось сорвать покушение на глав государств антигитлеровской коалиции на Тегеранской конференции в 1943 году и подготовиться к танковому сражению на Курской дуге. Боевой путь Кузнецова прервался во время выполнения его главного задания на оккупированной территории западной Украины. Работая под легендой немецкого офицера во вражеском тылу, ему удалось ликвидировать 11 высших нацистских офицеров и чиновников оккупационной администрации, а также большое количество оккупантов рангом ниже.

В Екатеринбурге почтили память героя Советского Союза, разведчика Николая Кузнецова. Сегодня, 27 июля исполнилось 112 лет со дня его рождения. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Он себя готовил для какой-то особой миссии. Изучить язык он решил еще в школе, в доме его отца было много книг, журналов. Я видела, как создавалась его биография, как потом она обрастала большими исследованиями. Он уникальный герой», — говорит родственница Кузнецова Елена Сакныне. За время службы Кузнецову удалось добыть для руководства СССР вклад в исход Великой Отечественной войны и победу в ней. Так, благодаря его донесениям и сообщениям других разведчиков удалось сорвать покушение на глав государств антигитлеровской коалиции на Тегеранской конференции в 1943 году и подготовиться к танковому сражению на Курской дуге. Боевой путь Кузнецова прервался во время выполнения его главного задания на оккупированной территории западной Украины. Работая под легендой немецкого офицера во вражеском тылу, ему удалось ликвидировать 11 высших нацистских офицеров и чиновников оккупационной администрации, а также большое количество оккупантов рангом ниже.