Свердловские власти ведут поиски семьи для родной сестры погибшего Далера Бобиева

27 июля 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Для Дарьи ищут семью с 29 июня. В этот день нашли тело ее брата Далера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Министерство социальной политики Свердловской области ищет семью для родной старшей сестры погибшего Далера Бобиева. Дарье — 15 лет. Ее характеризуют как ответственную и общительную девочку. Соответствующая анкета имеется в распоряжении URA.RU. В анкете также указано, что у девочки вторая группа здоровья. Биологические родители Дарьи лишены родительских прав. Государство предлагает взять над Дарьей опекунство или попечительство. Редакция URA.RU направила официальный запрос в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. О пропаже шестилетнего Далера Бобиева общественность узнала 26 июня. Об исчезновении ребенка сообщила опекун мальчика Вероника Наумова. В семье также росла старшая сестра Далера — Дарья. Сотни человек искали мальчика три дня. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, который, как выяснилось позже, принадлежит семье опекуна. Наумову поместили в СИЗО до 26 августа. Родных детей и приемных поместили в реабилитационный центр. Позже родных детей Наумовой забрал супруг. При этом Дарью забирать в семью он отказался. Девочка продолжает находиться в спецучреждении. Вся информация о поисках шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU.

Министерство социальной политики Свердловской области ищет семью для родной старшей сестры погибшего Далера Бобиева. Дарье — 15 лет. Ее характеризуют как ответственную и общительную девочку. Соответствующая анкета имеется в распоряжении URA.RU. В анкете также указано, что у девочки вторая группа здоровья. Биологические родители Дарьи лишены родительских прав. Государство предлагает взять над Дарьей опекунство или попечительство. Редакция URA.RU направила официальный запрос в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. О пропаже шестилетнего Далера Бобиева общественность узнала 26 июня. Об исчезновении ребенка сообщила опекун мальчика Вероника Наумова. В семье также росла старшая сестра Далера — Дарья. Сотни человек искали мальчика три дня. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, который, как выяснилось позже, принадлежит семье опекуна. Наумову поместили в СИЗО до 26 августа. Родных детей и приемных поместили в реабилитационный центр. Позже родных детей Наумовой забрал супруг. При этом Дарью забирать в семью он отказался. Девочка продолжает находиться в спецучреждении. Вся информация о поисках шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU.