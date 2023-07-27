Путин заявил, что Россия отбила все попытки наступления ВСУ

По словам Путина, попытки наступления ВСУ были безуспешны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Все попытки наступления ВСУ были отражены российскими силами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами.
«Все попытки контрнаступления отбиты. Противник не имел успеха», — сказал Владимир Путин. Трансляция его общения с журналистами велась на телеканале «Россия 24».
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