Путин заявил, что Россия отбила все попытки наступления ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, путин владимир
По словам Путина, попытки наступления ВСУ были безуспешны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Все попытки наступления ВСУ были отражены российскими силами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами.

«Все попытки контрнаступления отбиты. Противник не имел успеха», — сказал Владимир Путин. Трансляция его общения с журналистами велась на телеканале «Россия 24».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Все попытки наступления ВСУ были отражены российскими силами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами. «Все попытки контрнаступления отбиты. Противник не имел успеха», — сказал Владимир Путин. Трансляция его общения с журналистами велась на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...