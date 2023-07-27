Губернатор Моор поздравил тюменцев с Днем города

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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Моор отметил, что Тюмень входит в топ лучших городов России Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей областной столицы с Днем города. Глава региона отметил, что Тюмень задает тренды и входит в топ лучших городов России. С таким заявлением выступил губернатор во время торжественного собрания, посвященного Дню города.

«Тюмень задает тренды. Входит в топ лучших городов страны для жизни. Занимает лидирующие позиции в оценке качества городской среды, рейтинга „умных“ городов России. Тюмень стала обладательницей статуса столицы термальных курортов. С каждым днем она расцветает, строится, растет. Думаю, вы согласитесь, что самый лучший город — это тот, где человек чувствует себя счастливым, где ему хочется жить и работать, создавать семью и иметь свое продолжение в детях. Такая и она — наша Тюмень», — приводит слова губернатора его пресс-служба.

Он добавил, что в Тюмени живут трудолюбивые, умные и сильные духом люди, которые готовы помогать друг другу. Моор отметил мужественность тюменских бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО. «Уверен, сплоченность, любовь к Отечеству, взаимная поддержка и консолидация усилий помогут нам справиться со всеми вызовами времени и задачами любой сложности», — сообщил глава региона.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей областной столицы с Днем города. Глава региона отметил, что Тюмень задает тренды и входит в топ лучших городов России. С таким заявлением выступил губернатор во время торжественного собрания, посвященного Дню города. «Тюмень задает тренды. Входит в топ лучших городов страны для жизни. Занимает лидирующие позиции в оценке качества городской среды, рейтинга „умных“ городов России. Тюмень стала обладательницей статуса столицы термальных курортов. С каждым днем она расцветает, строится, растет. Думаю, вы согласитесь, что самый лучший город — это тот, где человек чувствует себя счастливым, где ему хочется жить и работать, создавать семью и иметь свое продолжение в детях. Такая и она — наша Тюмень», — приводит слова губернатора его пресс-служба. Он добавил, что в Тюмени живут трудолюбивые, умные и сильные духом люди, которые готовы помогать друг другу. Моор отметил мужественность тюменских бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО. «Уверен, сплоченность, любовь к Отечеству, взаимная поддержка и консолидация усилий помогут нам справиться со всеми вызовами времени и задачами любой сложности», — сообщил глава региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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