Курганский завод пытается отсудить 196 млн рублей у компании из Узбекистана

«Кургандормаш» требуется с узбекистанского производителя 196 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Производитель дорожной и коммунальной техники «Кургандормаш» требует от компании UzAuto Trailer из Узбекистана 196 миллионов рублей за поставку товара. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Курганский завод дорожных машин обратился в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к ООО „UzAuto Trailer“ о взыскании задолженности по договору от 26.02.2021 в размере 175 984 840 рублей, пеней в размере 19 962 413 рублей с продолжением начисления до исполнения обязательств по оплате товара, а также расходов по уплате госпошлины», — указано на сайте. Инсайдеры агентства полагают, что иск связан с поставкой дорожной техники.

По открытым данным, ООО «UzAuto Trailer» было создано в 2012 году. Предприятие располагается в Джамбайском районе Самаркандской области Республики Узбекистан. Компания производит автомобильные прицепы и подвесное оборудование.

URA.RU направило официальный запрос на АО «Кургандормаш». На момент публикации ответ не поступил. Информация дополнится после получения комментария.

Ранее URA.RU писало, что компания из Татарстана судится с курганским заводом дорожной техники. ООО «Автореал» требует с «Кургандормаша» вернуть переданную продукцию.