В Челябинской области аренда жилья на природе подорожала на 25%

В Челябинской области стоимость посуточной аренды жилья за городом в 2023 году выросла на 25%. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления краткосрочной аренды сервиса «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин.
«В июле 2023 года средняя стоимость посуточной аренды загородных объектов составила пять тысяч рублей. Показатель на 25% выше в сравнении к 2022 году», — уточнил URA.RU Кромочкин.
Наибольший рост цен показали дачи и таунхаусы — 17% со средним значением 3,5 тысячи рублей за сутки. Коттеджи подорожали на 13% (девять тысяч рублей), а стоимость домов осталась в том же диапазоне (пять тысяч рублей).
Кромочкин отметил, что спрос на аренду дач единственный показал снижение на 4% за год. Дома стали востребованными на 64% больше, чем в 2022 году, коттеджи — на 44%, таунхаусы — 24%. В среднем посуточное жилье за городом стало популярней на 45%.
С начала сезона спрос увеличился на 118%. Наибольший рост за июль показало менее востребованное жилье — дачи (207%) и таунхаусы (214%). Это единственные типы недвижимости в рейтинге, цена на которые повысилась за месяц на 13% и 17%.
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