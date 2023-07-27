Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Екатеринбурге

28 июля 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил СУ СК Свердловской области предоставить доклад Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о нарушениях прав жителей Екатеринбурга, которые более четырех лет ждут расселения. Об этом сообщили в СК России. «По факту нарушения прав жильцов СУ СКР по Свердловской области проводится проверка, устанавливаются обстоятельства. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено доложить о предварительных результатах проводимой проверки», — рассказали в официальном telegram-канале «Информационный центр СК России». По сообщению ведомства, в СМИ была опубликована информация о екатеринбуржцах, проживающих в аварийном доме, которые ждут расселения более четырех лет. «Сообщается, что администрация сможет расселить их только в 2025 году, но уже в настоящее время проживать в аварийном доме невозможно», — добавили в СК.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о нарушениях прав жителей Екатеринбурга, которые более четырех лет ждут расселения. Об этом сообщили в СК России. «По факту нарушения прав жильцов СУ СКР по Свердловской области проводится проверка, устанавливаются обстоятельства. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено доложить о предварительных результатах проводимой проверки», — рассказали в официальном telegram-канале «Информационный центр СК России». По сообщению ведомства, в СМИ была опубликована информация о екатеринбуржцах, проживающих в аварийном доме, которые ждут расселения более четырех лет. «Сообщается, что администрация сможет расселить их только в 2025 году, но уже в настоящее время проживать в аварийном доме невозможно», — добавили в СК.