В ЯНАО почти на 250% выполнен план по расселению аварийного жилья

28 июля 2023 в 01:31 Размер текста - 17 +

За четыре с половиной года новое жилье получили почти 34 тысячи ямальцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ на 246% выполнил план по расселению аварийных домой. В пресс-службе окружного правительства сообщили, что за четыре с половиной года новое жилье получили почти 34 тысячи ямальцев. «План федерального проекта выполнен на 246%. За четыре с половиной года из аварийного фонда переехали более 34 тысяч ямальцев, расселена 531 тысяча квадратных метров непригодного жилья», — говорится на сайте правительства. Подчеркнуто, что округ занимает лидирующие позиции среди регионов по темпам расселения из аварийного фонда. Уточняется, что также в ЯНАО действуют и другие меры поддержки. Например, ямальцам, желающим переехать на территории с более мягким климатом, могут предоставить социальную выплату на покупку жилья в других регионах.

Ямало-Ненецкий автономный округ на 246% выполнил план по расселению аварийных домой. В пресс-службе окружного правительства сообщили, что за четыре с половиной года новое жилье получили почти 34 тысячи ямальцев. «План федерального проекта выполнен на 246%. За четыре с половиной года из аварийного фонда переехали более 34 тысяч ямальцев, расселена 531 тысяча квадратных метров непригодного жилья», — говорится на сайте правительства. Подчеркнуто, что округ занимает лидирующие позиции среди регионов по темпам расселения из аварийного фонда. Уточняется, что также в ЯНАО действуют и другие меры поддержки. Например, ямальцам, желающим переехать на территории с более мягким климатом, могут предоставить социальную выплату на покупку жилья в других регионах.