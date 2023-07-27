27 июля 2023
26 июля 2023

В ЯНАО почти на 250% выполнен план по расселению аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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За четыре с половиной года новое жилье получили почти 34 тысячи ямальцев Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ на 246% выполнил план по расселению аварийных домой. В пресс-службе окружного правительства сообщили, что за четыре с половиной года новое жилье получили почти 34 тысячи ямальцев.

«План федерального проекта выполнен на 246%. За четыре с половиной года из аварийного фонда переехали более 34 тысяч ямальцев, расселена 531 тысяча квадратных метров непригодного жилья», — говорится на сайте правительства. Подчеркнуто, что округ занимает лидирующие позиции среди регионов по темпам расселения из аварийного фонда.

Уточняется, что также в ЯНАО действуют и другие меры поддержки. Например, ямальцам, желающим переехать на территории с более мягким климатом, могут предоставить социальную выплату на покупку жилья в других регионах.

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Ямало-Ненецкий автономный округ на 246% выполнил план по расселению аварийных домой. В пресс-службе окружного правительства сообщили, что за четыре с половиной года новое жилье получили почти 34 тысячи ямальцев. «План федерального проекта выполнен на 246%. За четыре с половиной года из аварийного фонда переехали более 34 тысяч ямальцев, расселена 531 тысяча квадратных метров непригодного жилья», — говорится на сайте правительства. Подчеркнуто, что округ занимает лидирующие позиции среди регионов по темпам расселения из аварийного фонда. Уточняется, что также в ЯНАО действуют и другие меры поддержки. Например, ямальцам, желающим переехать на территории с более мягким климатом, могут предоставить социальную выплату на покупку жилья в других регионах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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