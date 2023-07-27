27 июля 2023

Антонов: поставки США кассетных боеприпасов Украине уничтожают остатки отношений с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, антонов анатолий, stock
Анатолий Антонов раскрыл, как поставки кассетных бомб отразятся на отношениях между РФ и США Фото:
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Поставки кассетных боеприпасов Украине бьют по остаткам отношений между Москвой и Вашингтоном. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов.

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«Передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьезный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений», — сказал Антонов в эфире Первого канала. Он отметил, что власти России учтут этот момент в дальнейшей работе.

В июле администрация президента США Джо Байдена заявила о передаче Украине кассетных боеприпасов, напоминает «Национальная служба новостей». Позже подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по юго-западной части города Луганск, предположительно, используя данный вид оружия. Президент России Владимир Путин пригрозил применить кассетные бомбы в ответ на обстрелы Киева, передает RT.

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Поставки кассетных боеприпасов Украине бьют по остаткам отношений между Москвой и Вашингтоном. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов. «Передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьезный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений», — сказал Антонов в эфире Первого канала. Он отметил, что власти России учтут этот момент в дальнейшей работе. В июле администрация президента США Джо Байдена заявила о передаче Украине кассетных боеприпасов, напоминает «Национальная служба новостей». Позже подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по юго-западной части города Луганск, предположительно, используя данный вид оружия. Президент России Владимир Путин пригрозил применить кассетные бомбы в ответ на обстрелы Киева, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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