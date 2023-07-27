Антонов: поставки США кассетных боеприпасов Украине уничтожают остатки отношений с РФ

28 июля 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов раскрыл, как поставки кассетных бомб отразятся на отношениях между РФ и США Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки кассетных боеприпасов Украине бьют по остаткам отношений между Москвой и Вашингтоном. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов. Новость по теме Что известно о запрещенных кассетных боеприпасах, которые США отправят Украине «Передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьезный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений», — сказал Антонов в эфире Первого канала. Он отметил, что власти России учтут этот момент в дальнейшей работе. В июле администрация президента США Джо Байдена заявила о передаче Украине кассетных боеприпасов, напоминает «Национальная служба новостей». Позже подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по юго-западной части города Луганск, предположительно, используя данный вид оружия. Президент России Владимир Путин пригрозил применить кассетные бомбы в ответ на обстрелы Киева, передает RT.

Поставки кассетных боеприпасов Украине бьют по остаткам отношений между Москвой и Вашингтоном. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов. «Передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьезный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений», — сказал Антонов в эфире Первого канала. Он отметил, что власти России учтут этот момент в дальнейшей работе. В июле администрация президента США Джо Байдена заявила о передаче Украине кассетных боеприпасов, напоминает «Национальная служба новостей». Позже подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по юго-западной части города Луганск, предположительно, используя данный вид оружия. Президент России Владимир Путин пригрозил применить кассетные бомбы в ответ на обстрелы Киева, передает RT.