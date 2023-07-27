27 июля 2023

Тюменская область лидирует по количеству аварий с электросамокатами

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Клипарт. Курган, протокол, дтп, составление протокола, полиция, авария
С начала года в Тюменской области зафиксировано 66 аварий с СИМ Фото:

Тюменская область вошла в число лидеров по количеству аварий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). С начала года в регионе произошло 66 ДТП с СИМ.

«С начала года количество ДТП с участием СИМ выросло почти на 182%. Больше всего таких происшествий произошло <…> в Тюменской [области] (66 ДТП)», — сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического отчета Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.

Уточняется, что регион занял третье место в рейтинге. На первом месте оказалась Москва, там зафиксировано 238 ДТП. На вторую строчку попал Пермский край, где произошло 68 аварий.

Эксперты сообщают, что чаще всего такие происшествия случаются при выезде с прилегающих территорий (28%), на пешеходных переходах (21%), тротуарах и в пешеходных зонах (21%). В основном аварии происходят из-за того, что водители СИМ нарушают правила дорожного движения.

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Тюменская область вошла в число лидеров по количеству аварий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). С начала года в регионе произошло 66 ДТП с СИМ. «С начала года количество ДТП с участием СИМ выросло почти на 182%. Больше всего таких происшествий произошло <…> в Тюменской [области] (66 ДТП)», — сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического отчета Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ. Уточняется, что регион занял третье место в рейтинге. На первом месте оказалась Москва, там зафиксировано 238 ДТП. На вторую строчку попал Пермский край, где произошло 68 аварий. Эксперты сообщают, что чаще всего такие происшествия случаются при выезде с прилегающих территорий (28%), на пешеходных переходах (21%), тротуарах и в пешеходных зонах (21%). В основном аварии происходят из-за того, что водители СИМ нарушают правила дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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