Тюменская область лидирует по количеству аварий с электросамокатами

28 июля 2023 в 04:01 Размер текста - 17 +

С начала года в Тюменской области зафиксировано 66 аварий с СИМ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменская область вошла в число лидеров по количеству аварий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). С начала года в регионе произошло 66 ДТП с СИМ. «С начала года количество ДТП с участием СИМ выросло почти на 182%. Больше всего таких происшествий произошло <…> в Тюменской [области] (66 ДТП)», — сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического отчета Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ. Уточняется, что регион занял третье место в рейтинге. На первом месте оказалась Москва, там зафиксировано 238 ДТП. На вторую строчку попал Пермский край, где произошло 68 аварий. Эксперты сообщают, что чаще всего такие происшествия случаются при выезде с прилегающих территорий (28%), на пешеходных переходах (21%), тротуарах и в пешеходных зонах (21%). В основном аварии происходят из-за того, что водители СИМ нарушают правила дорожного движения.

Тюменская область вошла в число лидеров по количеству аварий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). С начала года в регионе произошло 66 ДТП с СИМ. «С начала года количество ДТП с участием СИМ выросло почти на 182%. Больше всего таких происшествий произошло <…> в Тюменской [области] (66 ДТП)», — сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического отчета Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ. Уточняется, что регион занял третье место в рейтинге. На первом месте оказалась Москва, там зафиксировано 238 ДТП. На вторую строчку попал Пермский край, где произошло 68 аварий. Эксперты сообщают, что чаще всего такие происшествия случаются при выезде с прилегающих территорий (28%), на пешеходных переходах (21%), тротуарах и в пешеходных зонах (21%). В основном аварии происходят из-за того, что водители СИМ нарушают правила дорожного движения.