В реке Патрушихе в Екатеринбурге обнаружены нефтеотходы. Видео

28 июля 2023 в 06:43 Размер текста - 17 +

Вода в речке покрылась цветными пятнами (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В реку Патрушиху, протекающую в Екатеринбурге, сбросили нефтеотходы. Об этом сообщил местный житель. «Переулок Кирпичный. В Патрушиху вновь стекают нефтеотходы», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». На видео, опубликованном очевидцем, вода в речке имеет радужный цвет, который обычно появляется при попадании в нее бензина. Корреспондент URA.RU обратился в управление Роспотребнадзора по Свердловской области за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о лидерстве Свердловской области по количеству случаев загрязнения водоемов. Это связано с обилием промышленных предприятий, находящихся в регионе.

В реку Патрушиху, протекающую в Екатеринбурге, сбросили нефтеотходы. Об этом сообщил местный житель. «Переулок Кирпичный. В Патрушиху вновь стекают нефтеотходы», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». На видео, опубликованном очевидцем, вода в речке имеет радужный цвет, который обычно появляется при попадании в нее бензина. Корреспондент URA.RU обратился в управление Роспотребнадзора по Свердловской области за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о лидерстве Свердловской области по количеству случаев загрязнения водоемов. Это связано с обилием промышленных предприятий, находящихся в регионе.