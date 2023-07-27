В реку Патрушиху, протекающую в Екатеринбурге, сбросили нефтеотходы. Об этом сообщил местный житель.
«Переулок Кирпичный. В Патрушиху вновь стекают нефтеотходы», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
На видео, опубликованном очевидцем, вода в речке имеет радужный цвет, который обычно появляется при попадании в нее бензина. Корреспондент URA.RU обратился в управление Роспотребнадзора по Свердловской области за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало о лидерстве Свердловской области по количеству случаев загрязнения водоемов. Это связано с обилием промышленных предприятий, находящихся в регионе.
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