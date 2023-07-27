27 июля 2023

В реке Патрушихе в Екатеринбурге обнаружены нефтеотходы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, урал, загрязнение, камыши, бутылки, мусор в воде, водоем, экология
Вода в речке покрылась цветными пятнами (фото из архива) Фото:

В реку Патрушиху, протекающую в Екатеринбурге, сбросили нефтеотходы. Об этом сообщил местный житель.

«Переулок Кирпичный. В Патрушиху вновь стекают нефтеотходы», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

На видео, опубликованном очевидцем, вода в речке имеет радужный цвет, который обычно появляется при попадании в нее бензина. Корреспондент URA.RU обратился в управление Роспотребнадзора по Свердловской области за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о лидерстве Свердловской области по количеству случаев загрязнения водоемов. Это связано с обилием промышленных предприятий, находящихся в регионе.

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В реку Патрушиху, протекающую в Екатеринбурге, сбросили нефтеотходы. Об этом сообщил местный житель. «Переулок Кирпичный. В Патрушиху вновь стекают нефтеотходы», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». На видео, опубликованном очевидцем, вода в речке имеет радужный цвет, который обычно появляется при попадании в нее бензина. Корреспондент URA.RU обратился в управление Роспотребнадзора по Свердловской области за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о лидерстве Свердловской области по количеству случаев загрязнения водоемов. Это связано с обилием промышленных предприятий, находящихся в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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