Пермских водителей зовут на работу с зарплатой в 200 тысяч рублей

Компания располагает собственным автопарком из грузовиков импортного производства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Крупная российская транспортная компания ООО ТЭК «ОТТО» в связи с расширением штата ищет в Пермском крае водителей на негабаритные грузоперевозки по территории РФ. Предприятие располагает собственным автопарком из грузовиков импортного производства и обещает новым сотрудникам зарплату более 200 тысяч рублей.

«Вакансии для жителей Пермского края. ТЭК „ОТТО“ в связи с увеличением штата и автопарка объявляет набор водителей на негабаритные грузоперевозки по РФ на автомобилях импортного производства. Наша ставка по оплате — до 13 рублей за километр и суточные в тысячу рублей. Средний пробег составляет 15 тысяч километров в месяц, таким образом месячный уровень заработной платы составляет 210 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Компания обещает предоставить в распоряжение водителей грузовики Mercedes, Scania, Volvo и MAN. Возраст всего автопарка составляет не более трех лет. Помимо этого, дальнобойщикам будут оплачивать услуги мобильной связи и компенсировать проезд от места проживания до офиса и расходы на гостиницу. Требования — перевозка и гарантии сохранности негабаритных грузов, включая тяжелую технику на трале, а также строгое соблюдение сроков доставки. ООО ТЭК «ОТТО» базируется в Казани и занимается грузоперевозками по территории РФ. Компания также имеет свое представительство в Казахстане.

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