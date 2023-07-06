06 июля 2023

Пермская компания зовет на работу водителей, обещая зарплату в 200 тысяч

Пермское ООО «Спецснаб» завлекает в штат сотрудников зарплатами в 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Машины для грузоперевозок водителям предоставит работодатель Фото:

Пермское ООО «Спецснаб», которое занимается грузовыми перевозками, расширяет штат сотрудников. Компания разместила на «Авито» объявление о приеме на работу водителей-экспедиторов, обещая им зарплату в 200 тысяч рублей. Обязанности заключаются в управлении тягачами Mercedes, Scania и Volvo.

«Работа в транспортной компании Перми „Спецснаб“. Требования — водители категории СЕ, бережное отношение к технике. Условия — официальное трудоустройство, выплата зарплаты без задержек, оплата больничных. Платим минимум 4 тысячи рублей в день, даже если стоите. В среднем за месяц выходит около 200 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии.

Уточняется, что водителям необходимо будет выполнять рейсы по России, периодически случаются поездки в Казахстан. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, возможно обучение на водительскую категорию CE. Все подробности обговариваются на собеседовании в офисе компании. Адрес — Пермь, улица Пушкарская, 140.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае завод «Соликамскбумпром» предлагает работу водителям лесовозов. Им обещают платить зарплату в 200 тысяч рублей.

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Пермское ООО «Спецснаб», которое занимается грузовыми перевозками, расширяет штат сотрудников. Компания разместила на «Авито» объявление о приеме на работу водителей-экспедиторов, обещая им зарплату в 200 тысяч рублей. Обязанности заключаются в управлении тягачами Mercedes, Scania и Volvo. «Работа в транспортной компании Перми „Спецснаб“. Требования — водители категории СЕ, бережное отношение к технике. Условия — официальное трудоустройство, выплата зарплаты без задержек, оплата больничных. Платим минимум 4 тысячи рублей в день, даже если стоите. В среднем за месяц выходит около 200 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии. Уточняется, что водителям необходимо будет выполнять рейсы по России, периодически случаются поездки в Казахстан. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, возможно обучение на водительскую категорию CE. Все подробности обговариваются на собеседовании в офисе компании. Адрес — Пермь, улица Пушкарская, 140. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае завод «Соликамскбумпром» предлагает работу водителям лесовозов. Им обещают платить зарплату в 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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