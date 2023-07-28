В Минобороны РФ высказались о попытке теракта ВСУ в Москве

Минобороны: российская ПВО сбила беспилотник ВСУ в Подмосковье

Силами Минобороны России был сбит беспилотник в Московской области Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Атака беспилотников на Москву

Утром 28 июля беспилотник пытался атаковать Московскую область. Дрон был уничтожен, украинский теракт был пресечен, сообщили в Минобороны России.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области», — заявили в Минобороны РФ, передает РИА Новости. Отмечается, что беспилотник был уничтожен. Никто не пострадал, ничто не разрушено.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Московской области был сбит беспилотник. Он также отметил, что никто не пострадал.