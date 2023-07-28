В Минобороны РФ высказались о попытке теракта ВСУ в Москве

Минобороны: российская ПВО сбила беспилотник ВСУ в Подмосковье
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Силами Минобороны России был сбит беспилотник в Московской области Фото:
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Атака беспилотников на Москву

Утром 28 июля беспилотник пытался атаковать Московскую область. Дрон был уничтожен, украинский теракт был пресечен, сообщили в Минобороны России.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области», — заявили в Минобороны РФ, передает РИА Новости. Отмечается, что беспилотник был уничтожен. Никто не пострадал, ничто не разрушено.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Московской области был сбит беспилотник. Он также отметил, что никто не пострадал.

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Утром 28 июля беспилотник пытался атаковать Московскую область. Дрон был уничтожен, украинский теракт был пресечен, сообщили в Минобороны России. «Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области», — заявили в Минобороны РФ, передает РИА Новости. Отмечается, что беспилотник был уничтожен. Никто не пострадал, ничто не разрушено. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Московской области был сбит беспилотник. Он также отметил, что никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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