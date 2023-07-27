В Кургане снесут пять домов для жилой застройки

В центре Кургане из-за комплексной застройки снесут пять домов (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов

В центре Кургана для комплексной жилой застройки планируют снести пять домов. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Осуществить комплексное развитие территории жилой застройки, расположенной в границах улиц Коли Мяготина, Кремлева, Победы, Невежина в Кургане. Площадь: 9 347 квадратных метров», — говорится в постановлении. Под снос попадут пять домов.

Земельный участок можно использовать под строительство высоток и среднеэтажных домов. Также разрешается располагать магазины и спортивные площадки. Срок реализации — пять лет.

URA.RU направило запрос в администрацию Кургана, чтобы выяснить стоимость земельного участка. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана, чтобы привлечь инвесторов, снизила в 2,5 раза стоимость земли под застройку в центре города и микрорайонах. Общая стоимость пяти участков после снижения составила 92 млн рублей.