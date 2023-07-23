В Кургане в 2,5 раза подешевела земля для комплексной застройки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Кургана снизила более чем на 92 миллиона рублей стоимость пяти земельных участков под комплексную жилую застройку. Информация об этом сообщается на сайте мэрии. Власти не могут их реализовать инвесторам уже почти год, торги срывались из-за отсутствия заявок.

«Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории, расположенной в границах улиц Красина, Климова, Кирова, в городе Кургане. Площадь: 24 627 кв. м. Начальная цена: 50 525 400 рублей. <…> в границах улиц Кремлева, Победы, Невежина, Свердлова. Площадь: 13 191 кв. м. Начальная цена: 35 087 100 рублей», — говорится в документах. Ранее участок земли на набережной стоил 80,5 млн рублей, в центре города — свыше 61 млн рублей.

Также более чем в два раза подешевела земля под застройку в микрорайоне Рябково. Стоимость территории в границах улицы Чернореченская снизилась до 21,1 млн рублей. До этого власти продавали участок за 46,5 млн. В микрорайоне Северный в районе озера Черное стоимость земли уменьшили до 15,3 млн рублей. Прежняя цена была на 10 млн больше. В микрорайоне Заозерный по улице Витебского, 7 цена участка подешевела почти на 700 тысяч рублей. Незастроенную территорию продают за 50 млн рублей.

В целом стоимость пяти земельных участков снизилась в 1,5 раза до 172,2 млн рублей. Предыдущая цена за все территории составляла около 265 млн рублей. Общая площадь земельных участков составляет около 146 тысяч квадратных метров. На реализуемых территориях в рамках комплексной застройки планируют снести 19 жилых домов. Согласно договорам, инвестору необходимо будет строить среднеэтажные и многоэтажные дома.

Ранее URA.RU писало о том, что власти Кургана называли причину повышения цен на комплексную застройку. В мэрии заявляли, что рост стоимости на земельные участки под жилое строительство связан с переоценкой территорий, которая проводится каждые полгода.