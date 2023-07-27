Житель Златоуста пойдет под суд за подделку удостоверения сотрудника ФСБ

28 июля 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Судебное заседание по уголовному делу о подделке документа состоится 7 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте Челябинской области будут судить местного жителя, который пытался попасть в учреждение, предъявив поддельное удостоверение сотрудника ФСБ. Об этом URA.RU сообщили 28 июля в пресс-службе Златоустовского горсуда. «В Златоусте 7 августа состоится судебное заседание по уголовному делу в отношении местного жителя, который подделал удостоверение сотрудника ФСБ. С документом он пытался пройти в „Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства“», — уточнили в пресс-службе. Когда на входе мужчина предъявил удостоверение, сотрудники центра засомневались в подлинности документа и вызвали сотрудников полиции и отдела ФСБ. Экспертиза показала, что бланк не был изготовлен специализированным предприятием. В ходе дознания мужчина признал вину полностью. По части 2 статьи 327 УК РФ (подделка удостоверения, предоставляющего права, в целях их использования) ему грозит наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ либо лишения свободы на срок до трех лет.

В Златоусте Челябинской области будут судить местного жителя, который пытался попасть в учреждение, предъявив поддельное удостоверение сотрудника ФСБ. Об этом URA.RU сообщили 28 июля в пресс-службе Златоустовского горсуда. «В Златоусте 7 августа состоится судебное заседание по уголовному делу в отношении местного жителя, который подделал удостоверение сотрудника ФСБ. С документом он пытался пройти в „Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства“», — уточнили в пресс-службе. Когда на входе мужчина предъявил удостоверение, сотрудники центра засомневались в подлинности документа и вызвали сотрудников полиции и отдела ФСБ. Экспертиза показала, что бланк не был изготовлен специализированным предприятием. В ходе дознания мужчина признал вину полностью. По части 2 статьи 327 УК РФ (подделка удостоверения, предоставляющего права, в целях их использования) ему грозит наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ либо лишения свободы на срок до трех лет.