На челябинский оборонный завод пришли силовики

Силовики проводят обыски на заводе «Сигнал» в Челябинске

28 июля 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

УФСБ и МВД проводят обыски на заводе «Сигнал» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из МВД пришли на оборонный завод «Сигнал». Они проводят обыски в кабинете директора предприятия Льва Уварова. «Силовики работают по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, с 2015 года руководители предприятия давали распоряжения реализовывать пиротехническую продукцию аффилированным юрлицам по цене в два раза ниже себестоимости. На текущий момент следствие оценивает ущерб в 10 миллионов рублей», — сообщает издание «74.ру». URA.RU пыталось связаться с предприятием. На звонок корреспондента не ответили. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались. АО «Сигнал» входит в госкорпорацию «Ростех» и в холдинг АО «НПК «Техмаш». Предприятие работает с 1941 года. Основной задачей завода является пополнение военно-промышленного комплекса страны.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из МВД пришли на оборонный завод «Сигнал». Они проводят обыски в кабинете директора предприятия Льва Уварова. «Силовики работают по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, с 2015 года руководители предприятия давали распоряжения реализовывать пиротехническую продукцию аффилированным юрлицам по цене в два раза ниже себестоимости. На текущий момент следствие оценивает ущерб в 10 миллионов рублей», — сообщает издание «74.ру». URA.RU пыталось связаться с предприятием. На звонок корреспондента не ответили. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались. АО «Сигнал» входит в госкорпорацию «Ростех» и в холдинг АО «НПК «Техмаш». Предприятие работает с 1941 года. Основной задачей завода является пополнение военно-промышленного комплекса страны.