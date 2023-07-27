27 июля 2023

На челябинский оборонный завод пришли силовики

Силовики проводят обыски на заводе «Сигнал» в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Дня Победы. Челябинск, фсб россии
УФСБ и МВД проводят обыски на заводе «Сигнал» Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из МВД пришли на оборонный завод «Сигнал». Они проводят обыски в кабинете директора предприятия Льва Уварова.

«Силовики работают по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, с 2015 года руководители предприятия давали распоряжения реализовывать пиротехническую продукцию аффилированным юрлицам по цене в два раза ниже себестоимости. На текущий момент следствие оценивает ущерб в 10 миллионов рублей», — сообщает издание «74.ру».

URA.RU пыталось связаться с предприятием. На звонок корреспондента не ответили. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались.

АО «Сигнал» входит в госкорпорацию «Ростех» и в холдинг АО «НПК «Техмаш». Предприятие работает с 1941 года. Основной задачей завода является пополнение военно-промышленного комплекса страны.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из МВД пришли на оборонный завод «Сигнал». Они проводят обыски в кабинете директора предприятия Льва Уварова. «Силовики работают по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, с 2015 года руководители предприятия давали распоряжения реализовывать пиротехническую продукцию аффилированным юрлицам по цене в два раза ниже себестоимости. На текущий момент следствие оценивает ущерб в 10 миллионов рублей», — сообщает издание «74.ру». URA.RU пыталось связаться с предприятием. На звонок корреспондента не ответили. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались. АО «Сигнал» входит в госкорпорацию «Ростех» и в холдинг АО «НПК «Техмаш». Предприятие работает с 1941 года. Основной задачей завода является пополнение военно-промышленного комплекса страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...