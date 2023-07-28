«Совет матерей и жен»* прекращает свою работу в России

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«Совет матерей и жен» мобилизованных курировался оппозицией Польши и Белоруссии Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Признанный иностранным агентом «Совет матерей и жен» прекращает свою работу. Об этом заявила основательница организации Ольга Цуканова (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

«26 мая 2023 года Минюст внес в реестр иноагентов „Совет матерей и жен“ и меня, Цуканову Ольгу. С этим клеймом мы не можем действовать. <…> Мы приняли решение не работать дальше», — написала Ольга Цуканова в своем telegram-канале.

«Совет матерей и жен» появился после начала частичной мобилизации осенью 2022 года. В мае 2023 года он был признан иностранным агентом. Ранее сообщалось, что организация курировалась оппозиционерами из Белоруссии и Польши.

*признан иностранным агентом в России

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Признанный иностранным агентом «Совет матерей и жен» прекращает свою работу. Об этом заявила основательница организации Ольга Цуканова (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). «26 мая 2023 года Минюст внес в реестр иноагентов „Совет матерей и жен“ и меня, Цуканову Ольгу. С этим клеймом мы не можем действовать. <…> Мы приняли решение не работать дальше», — написала Ольга Цуканова в своем telegram-канале. «Совет матерей и жен» появился после начала частичной мобилизации осенью 2022 года. В мае 2023 года он был признан иностранным агентом. Ранее сообщалось, что организация курировалась оппозиционерами из Белоруссии и Польши. *признан иностранным агентом в России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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