Челябинские компании стали реже увольнять сотрудников

28 июля 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали чаще увольняться по собственному желанию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компании Челябинской области стали реже увольнять сотрудников. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, во втором квартале уход с работы стал чаще инициироваться самими работниками. «Если в первом квартале по сокращению штатов уволили 15% опрошенных жителей, то во втором — только 10%. В то же время выросло количество увольняющихся по собственному желанию: 71% против 68%», — отметили в HeadHunter. Аналитики платформы отметили, что чаще остальных увольнялись представители профессиональных сфер «Рабочий персонал» (73%), «Добыча сырья» (71%) и «Строительство, недвижимость» (70%). Именно здесь сегодня наблюдается серьезный кадровый голод. При этом по сокращению штатов без работы чаще оставались топ-менеджеры, безопасники, HR-менеджеры и сотрудники страховых фирм. В сферах, где в прошедшем периоде сохранилась низкая конкуренция за рабочие места и большое количество предложений на рынке труда, руководителям компаний дали ряд рекомендаций. Глава пресс-службы сервиса Анна Осипова предложила менеджменту активнее работать над удержанием сотрудников и создавать по-настоящему комфортные условия труда персонала. Челябинцев чуть чаще стали увольнять в связи с реорганизацией компании. Во втором квартале это стало причиной ухода с работы 10% сотрудников (вместо 6% в первом квартале). Как заметил начальник Главного управления по труду и занятости региона Владислав Смирнов, ситуация на рынке труда продолжила благоприятствовать соискателям, а не работодателям. Руководитель добавил, что к концу 2023 года спрос на рабочие кадры может насытиться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компании Челябинской области стали реже увольнять сотрудников. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, во втором квартале уход с работы стал чаще инициироваться самими работниками. «Если в первом квартале по сокращению штатов уволили 15% опрошенных жителей, то во втором — только 10%. В то же время выросло количество увольняющихся по собственному желанию: 71% против 68%», — отметили в HeadHunter. Аналитики платформы отметили, что чаще остальных увольнялись представители профессиональных сфер «Рабочий персонал» (73%), «Добыча сырья» (71%) и «Строительство, недвижимость» (70%). Именно здесь сегодня наблюдается серьезный кадровый голод. При этом по сокращению штатов без работы чаще оставались топ-менеджеры, безопасники, HR-менеджеры и сотрудники страховых фирм. В сферах, где в прошедшем периоде сохранилась низкая конкуренция за рабочие места и большое количество предложений на рынке труда, руководителям компаний дали ряд рекомендаций. Глава пресс-службы сервиса Анна Осипова предложила менеджменту активнее работать над удержанием сотрудников и создавать по-настоящему комфортные условия труда персонала. Челябинцев чуть чаще стали увольнять в связи с реорганизацией компании. Во втором квартале это стало причиной ухода с работы 10% сотрудников (вместо 6% в первом квартале). Как заметил начальник Главного управления по труду и занятости региона Владислав Смирнов, ситуация на рынке труда продолжила благоприятствовать соискателям, а не работодателям. Руководитель добавил, что к концу 2023 года спрос на рабочие кадры может насытиться.