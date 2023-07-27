Губернатор ЯНАО Артюхов встретился с главой Крыма Аксеновым

28 июля 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Состоялась рабочая встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и главы Крыма Сергея Аксенова. Обсуждали вопросы взаимодействия в сферах туризма, торговли и экономики, молодежной политики. Соглашение между правительством Ямала и Советом министров Республики Крым действует с 2015 года и охватывает более 15 сфер», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В ходе встречи обсуждались вопросы о расширении программы летнего отдыха детей. Артюхов подчеркнул, что, благодаря сотрудничеству, в этом году республику посетило более 1000 детей из ЯНАО, осенью к программе присоединится 60 детей из подшефной Волновахи. Аксенов, в свою очередь, выразил уверенность в расширении программ сотрудничества, не только в туристической, но и в других сферах. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов побывал в зоне спецоперации. Он передал бойцам отряда «Север» технику, закупленную Ямалом.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Состоялась рабочая встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и главы Крыма Сергея Аксенова. Обсуждали вопросы взаимодействия в сферах туризма, торговли и экономики, молодежной политики. Соглашение между правительством Ямала и Советом министров Республики Крым действует с 2015 года и охватывает более 15 сфер», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В ходе встречи обсуждались вопросы о расширении программы летнего отдыха детей. Артюхов подчеркнул, что, благодаря сотрудничеству, в этом году республику посетило более 1000 детей из ЯНАО, осенью к программе присоединится 60 детей из подшефной Волновахи. Аксенов, в свою очередь, выразил уверенность в расширении программ сотрудничества, не только в туристической, но и в других сферах. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов побывал в зоне спецоперации. Он передал бойцам отряда «Север» технику, закупленную Ямалом.