27 июля 2023
26 июля 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов встретился с главой Крыма Аксеновым

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Состоялась рабочая встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и главы Крыма Сергея Аксенова. Обсуждали вопросы взаимодействия в сферах туризма, торговли и экономики, молодежной политики. Соглашение между правительством Ямала и Советом министров Республики Крым действует с 2015 года и охватывает более 15 сфер», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

В ходе встречи обсуждались вопросы о расширении программы летнего отдыха детей. Артюхов подчеркнул, что, благодаря сотрудничеству, в этом году республику посетило более 1000 детей из ЯНАО, осенью к программе присоединится 60 детей из подшефной Волновахи. Аксенов, в свою очередь, выразил уверенность в расширении программ сотрудничества, не только в туристической, но и в других сферах.

Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов побывал в зоне спецоперации. Он передал бойцам отряда «Север» технику, закупленную Ямалом.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Состоялась рабочая встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и главы Крыма Сергея Аксенова. Обсуждали вопросы взаимодействия в сферах туризма, торговли и экономики, молодежной политики. Соглашение между правительством Ямала и Советом министров Республики Крым действует с 2015 года и охватывает более 15 сфер», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В ходе встречи обсуждались вопросы о расширении программы летнего отдыха детей. Артюхов подчеркнул, что, благодаря сотрудничеству, в этом году республику посетило более 1000 детей из ЯНАО, осенью к программе присоединится 60 детей из подшефной Волновахи. Аксенов, в свою очередь, выразил уверенность в расширении программ сотрудничества, не только в туристической, но и в других сферах. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов побывал в зоне спецоперации. Он передал бойцам отряда «Север» технику, закупленную Ямалом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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